L’Ucraina vieta mach contro russi e bielorussi: “Uccisi in guerra 262 atleti”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 415. Mosca annuncia: “A Bakhmut le truppe ucraine sono circondate”, ma Wagner frena: “Prematuro dirlo”. L’Ue aggiunge la Wagner e l’agenzia Federal News Agency, nota come fabbrica dei troll, alla sua lista nera di sanzioni per le attività in Ucraina.

L’Ucraina vieta alle sue squadre match contro russi e bielorussi

Il Ministero della Gioventù e dello sport ucraino ha emesso un decreto che vieta a tutte le delegazioni ufficiali delle squadre sportive nazionali di partecipare a competizioni internazionali in cui sono presenti atleti provenienti dalla Russia o dalla Bielorussia. La decisione arriva dopo che il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha raccomandato invece il ritorno degli atleti russi e bielorussi agli eventi sportivi internazionali, sotto bandiera neutrale. In un’intervista al Kyiv Independent, il ministro dello Sport ucraino Vadym Gutzeit ha affermato che 262 atleti e allenatori sono già stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa.

Zelensky: “Prepariamo azioni potenti, servono altre armi”

“Oggi [ieri, ndr] abbiamo tenuto un gabinetto militare in formato speciale con i capi della Difesa, i comandanti, l’intelligence e l’Ufficio presidenziale. Per gestire il fronte, proteggere il nostro Paese dal terrore russo. Le nostre azioni saranno potenti. Stiamo preparando i ragazzi. Siamo in attesa della consegna delle armi promesse dai nostri partner”. Lo ha scritto ieri sera su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Stiamo facendo del nostro meglio per avvicinarci alla vittoria. Stiamo massimizzando lo spirito di unità, la nostra efficienza. Anche la preparazione è al massimo. Il nemico subirà sicuramente delle perdite”, ha dichiarato.

Fonte: Ansa