Ucraina: salgono a 3 i bimbi morti a Sumy. Unhcr: “Rifugiati a quota 2,2 milioni”

Sale a tre il numero dei bambini rimasti uccisi nell’attacco avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Sumy, nel nord est dell’Ucraina: il bilancio complessivo delle vittime sale così a 22. Lo rende noto il governatore della regione, Dmytro Zhyvytskyy, su Telegram.

“Questa storia può essere giustamente definita un massacro, perché una bomba ha ucciso 22 persone”, scrive Zhyvytskyy, precisando che “tra le 22 persone uccise c’erano 3 bambini. Inizialmente ne sono stati denunciati due, ma oggi i soccorritori hanno estratto dalle macerie il corpo di un bambino. Sono tutti della stessa famiglia”.

Zhyvytskyy spiega che tra le vittime nove persone erano nella stessa abitazione e che “sei case sono state distrutte completamente”, mentre altre due dozzine parzialmente. Ci sono anche “otto persone ferite, tra cui una bambina di cinque anni”, aggiunge.

Ha raggiunto quota 2,1-2,2 milioni il numero di persone fuggite dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa: lo ha reso noto oggi l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Lo riporta il Guardian. L’Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, durante una visita a Stoccolma ha detto che, più che parlare dei Paesi in cui andranno i profughi, “è giunto il momento di cercare di aiutare alla frontiera”. Grandi ha aggiunto che la Moldavia, che non è nell’Ue, è particolarmente vulnerabile in questa crisi.

Many children are fleeing Ukraine, including unaccompanied or separated from their families.

Emergency and temporary care is critical. Every effort should be made to reunify children with their families when possible, if this is in their best interest. https://t.co/7iNgGr4LRr

