Ucraina: proseguono i combattimenti nella regione di Donetsk

La guerra in Ucraina giunge al giorno 489. Gli Stati Uniti annunceranno un altro pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per un totale di circa 500 milioni di dollari. Lo ha riferito un alto funzionario alla Cnn.

Kiev: proseguono i combattimenti nella regione di Donetsk

Le forze russe continuano a concentrare i loro sforzi nelle direzioni di Lyman, Bakhmut e Marinka, nella regione di Donetsk, dove nel corso della giornata di lunedì sono stati segnalati 38 scontr. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle forze armate di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. Nelle ultime 24 ore i russi hanno effettuato un attacco missilistico, 45 raid aerei e 38 attacchi con lanciarazzi multipli sull’Ucraina. In particolare, sono stati lanciati tre missili S-300.

Mosca: esercitazioni di volo nei cieli del Baltico

L’Aeronautica militare russa ha effettuato esercitazioni nei cieli del Baltico. Lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Gli equipaggi dei Su-27 della Flotta del Baltico hanno sparato con le armi di bordo contro missili da crociera e aerei di un nemico simulato, si legge nel messaggio. Le esercitazioni sono servite per “testare la prontezza del personale di volo a svolgere missioni di combattimento e missioni speciali, nonché per praticare nuove tecniche tattiche e modi di operare con il pieno utilizzo delle capacità di combattimento degli aerei”, spiega il ministero sottolineando che gli equipaggi dei caccia Su-27 “sono in servizio di combattimento 24 ore su 24 per proteggere i confini aerei della regione di Kaliningrad”.

