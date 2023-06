Ucraina, Kiev: “Successi parziali nel sud-est contro i russi”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 485. L’esercito ucraino continua la sua offensiva nel sud-est del Paese, mentre i russi intensificarono gli attacchi a est. Le forze russe hanno compiuto 21 raid nella regione di Sumy nelle ultime 24 ore. In tutto sono state segnalate oltre 147 esplosioni nella zona. Un uomo è rimasto ferito.

Kiev: “Successi parziali nel sud-est”

L’esercito ucraino continua la sua offensiva nel sud-est del Paese, mentre i russi intensificarono gli attacchi a est: lo ha detto al canale tv ucraino United News il portavoce dello Stato Maggiore delle forze armate di Kiev, Andriy Kovalev, come riporta Rbc-Ucraina. “Le Forze di difesa ucraine continuano a condurre un’operazione offensiva nelle direzioni di Melitopol e Berdyansk. Ci sono stati successi parziali nelle direzioni di Novodanilovka-Robotino e Malaya Tokmachka-Novopetrivka. Stanno consolidando le loro posizioni, impegnando il fuoco dell’artiglieria su obiettivi nemici e adottando misure di controbatteria”, ha affermato Kovalev. I russi concentrano i propri sforzi principali nella difesa, cercando di impedire alla truppe ucraine di avanzare in direzione di Orekhovskyy. Allo stesso tempo, le forze ucraine continuano a contenere l’offensiva russa nelle direzioni di Lyman, Avdiivka e Marinka. “Combattimenti particolarmente pesanti continuano nella direzione di Lyman, vicino alla località di Belogorovka, nella regione di Lugansk. In direzione Avdiivka, vicino agli insediamenti di Severnoye e Avdiivka, nella regione di Donetsk. In direzione Marinka, vicino a Marinka e Pobeda, nella regione di Donetsk. Le forze di difesa ucraine tengono coraggiosamente il terreno, infliggendo al nemico perdite in termini di uomini e attrezzature”, ha concluso Kovalyov.

Mosca, abbattuto un drone sulla città di Kursk

Il fuoco della contraerea russa ha abbattuto ieri notte un drone sulla città di Kursk, nella Russia meridionale, vicino al confine con l’Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il governatore regionale, Roman Starovoit. Il governatore non ha parlato di eventuali danni o vittime e ha chiesto ai residenti di “non toccare” i detriti del drone.

Fonte: Ansa