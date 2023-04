Ucraina: edificio di 9 piani bombardato a Uman, morti 6 bambini

Alcuni abitanti di Mosca hanno lasciato dei fiori sul monumento alla poetessa ucraina Lesia Ukrainka per commemorare le vittime dell'attacco russo su Uman

All’alba di ieri, le truppe russe hanno lanciato missili contro Uman, nella regione di Cherkasy, nel centro dell’Ucraina. Uno dei due ingressi di un condominio di 9 piani è stato completamente distrutto: le vittime sono 23, tra cui 6 bambini, secondo l’ultimo rapporto del ministero degli Interni.

Concluse le ricerche a Uman, 23 morti di cui 6 bambini

Il ministero degli Interni ucraino ha annunciato il completamento dell’operazione di ricerca e soccorso a Uman. “A seguito dell’attacco russo al palazzo, 23 persone sono morte: 22 estratte (decedute) da sotto le macerie, un’altra persona è morta in ospedale. Tra i morti ci sono sei bambini: tre maschi (di un anno e mezzo, 16 e 17 anni) e tre femmine (8, 11 e 14 anni)”, ha riferito il ministero su Telegram, sottolineando che tutti i corpi sono stati identificati. “Soccorritori, poliziotti e volontari sono riusciti a salvare 17 persone dalle macerie”. Inoltre, “nove persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco”. “Le mie sincere condoglianze ai parenti dei defunti. Puniremo questo male. Non gli permetteremo di crescere. Sicuramente ci rialzeremo e vinceremo”, ha commentato il ministro, Igor Klymenko. “È stato rimosso un totale di 247 metri cubi di detriti. Ora sono in corso lo smantellamento delle strutture e la ricerca di potenziali vittime”, si legge nel rapporto.

Gli attacchi russi di ieri

Gli attacchi russi di ieri hanno colpito città in tutta l’Ucraina: a Dnipro sono state segnalate altre due vittime, una madre e una bambina di due anni, mentre un’altra persona, una donna di 57 anni, è morta a Bilozerka, a sud di Kherson.

Moscoviti lasciano fiori su statua della poetessa ucraina

Alcuni abitanti di Mosca hanno lasciato dei fiori sul monumento alla poetessa ucraina Lesia Ukrainka (1871-1913) nel centro della capitale russa per commemorare le vittime dell’attacco russo su Uman. Lo riporta El Mundo. Russi di diverse età hanno iniziato a deporre mazzi di fiori, dalle rose ai garofani, ai piedi della statua: “Uman, non lo dimenticheremo”, recitava uno dei foglietti avvolti attorno a uno dei mazzi di fiori, secondo il giornale spagnolo.

Fonte: Ansa