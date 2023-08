Ucraina, drone russo su una scuola nella regione di Sumy: 4 morti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 546. Tra Kiev e Mosca è sempre più guerra dei droni: abbattuti tre droni a Mosca, chiusi tutti gli aeroporti. E’ il sesto raid nella capitale russa. Mosca risponde colpendo una scuola di Romny, nella regione di Sumy, e provocando quattro morti.

Kiev, drone russo su scuola nella regione di Sumy

Un drone russo ha colpito oggi un istituto scolastico a Romny, una cittadina nella regione di Sumy, nell’Ucraina orientale: l’edificio è stato completamente distrutto. lo ha reso noto l’amministrazione militare regionale, come riporta l’emittente statale Suspilne. Non ci sono per il momento notizie di eventuali feriti o vittime.

Kiev: “Uccisi 2 insegnanti della scuola colpita nel Sumy”

Due insegnati della scuola nella regione ucraina di Sumy (est) colpita oggi da un drone russo sono rimasti uccisi: lo ha reso noto su Telegram il ministro dell’Interno ucraino, Igor Klymenko. “A Romny, nella regione di Sumy, i russi hanno distrutto una scuola e ucciso almeno 2 insegnanti – ha scritto Klymenko -. I loro corpi sono stati estratti (dalle macerie, ndr) dai soccorritori. Altre tre persone sono rimaste ferite”. Altri due dipendenti sono ancora sotto le macerie, ha aggiunto sottolineando che “le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso”.

Kiev, sale a 4 il bilancio dei morti nella scuola nel Sumy

E’ salito a quattro il bilancio dei morti nell’attacco di un drone russo nella regione ucraina di Sumy che ha distrutto una scuola nella cittadina di Romny: lo ha reso noto la Polizia nazionale, come riporta Rbc-Ucraina. “A Romny i russi hanno distrutto una scuola e ucciso almeno due insegnanti. Ci sono informazioni che altri due dipendenti dell’istituto sono morti sotto le macerie – si legge in un comunicato della Polizia -. Quattro persone che si trovavano vicino al luogo dell’incidente sono rimaste ferite”.

Le vittime sono la preside della scuola, il suo vice, un bibliotecario e una segretaria: lo ha dichiarato all’emittente statale ucraina Suspilne il presidente dell’amministrazione militare del distretto di Romny, Denis Vashchenko. L’operazione di rimozione delle macerie è stata completata, scrive Rbc-Ucraina.

Fonte: Ansa