Ucraina: bombe russe su Kryvyi Rih, gli Usa verso nuovi aiuti

Ucraina: bombe russe su Kryvyi Rih, allerta in tutto il Paese

L’allarme antiaereo è stato attivato in tutta l’Ucraina nelle prime ore di oggi, secondo i media locali. Alcuni edifici civili nella città centrale di Kryvyi Rih sono stati presi di mira da attacchi russi durante la notte, ha riferito il sindaco Oleksandr Vilkul.

I bombardamenti sulla città avrebbero centrato anche un edificio di cinque piani, causando seri danni. “Ci sono persone ferite in condizioni estremamente gravi”, ha detto Vilkul sul suo profilo Telegram aggiungendo che “probabilmente ci sono anche persone sotto le macerie”. Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelenskyy, è stata spesso bersaglio di attacchi di droni e missili russi dall’inizio della guerra di Mosca.

Ucraina, gli Usa verso nuovi aiuti a Kiev da 325 milioni

Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina da 325 milioni di dollari, che include i veicoli da combattimento Bradley e Stryker. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti del Pentagono, secondo le quali il nuovo pacchetto sarà annunciato oggi. Gli aiuti arrivano mentre il capo della Difesa americana Lloyd Austin di prepara a partire per Bruxelles per una serie di incontri Nato.

