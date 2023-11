Touma (Unrwa): “Serve un cessate il fuoco umanitario a Gaza”

L’Unrwa sta aiutando più di 700 mila persone nella Striscia di Gaza ed ha rimarcato la necessità di un cessate il fuoco umanitario per operare al meglio.

Le vittime

Sono saliti a 99 i dipendenti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) uccisi nella Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto con Israele, il 7 ottobre scorso. Lo rende noto in un’intervista alla Bbc la direttrice delle comunicazioni dell’Unrwa, Juliette Touma.

Gli aiuti

L’agenzia Onu “sta in queto momento aiutando più di 700.000 persone in 150 dei suoi rifugi”, spiega la Touma. “Non abbiamo scorte, manca il carburante: serve un cessate il fuoco umanitario per consentirci di operare” al meglio, sottolinea la funzionaria dell’Unrwa.

Fonte: Ansa