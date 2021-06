Anniversario Piazza Tienanmen, Blinken: “La Cina rispetti i diritti umani universali”

Oggi, 4 giugno, si ricorda “il 32/esimo anniversario della micidiale repressione della Repubblica popolare cinese in Piazza Tienanmen, che ha ucciso migliaia di manifestanti che chiedevano semplicemente il rispetto dei loro diritti e libertà”. Lo scrive su Twitter il segretario di Stato Usa Antony Blinken, secondo cui “i diritti umani sono universali e tutti i governi devono proteggerli e promuoverli”. Sui fatti del 1989, Blinken ha detto ieri che gli Usa sostengono il popolo cinese chiedendo che “il loro governo rispetti i diritti umani”, in aggiunta a “trasparenza” e “resoconto completo di coloro che erano stati uccisi, detenuti o dispersi”.

June 4 is the 32nd anniversary of the PRC’s deadly crackdown in Tiananmen Square, killing thousands of protesters simply calling for their rights and freedoms to be respected. Human rights are universal, and all governments must protect and promote them.

