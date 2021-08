Talebani: “Ok all’evacuazione dei civili afghani dopo il 31 agosto”

Il Regno Unito ha sconsigliato ai cittadini britannici di recarsi all'aeroporto di Kabul per essere evacuati per gli alti rischi di un "attacco terroristico"

I talebani assicurano che i civili afgani dotati dei necessari documenti potranno lasciare l’Afghanistan anche dopo il 31 agosto. Lo ha reso noto con un tweet il negoziatore tedesco a Doha Markus Potzel. In questi giorni Potzel sta trattando nella capitale del Qatar l’evacuazione dei civili in colloqui con Aher Abbas Stanekzai che ricopre il ruolo di vice capo dell’ufficio politico degli studenti coranici di Doha. Il governo di Berlino vuole completare le operazioni di evacuazione entro il fine settimana.

Director Stanekzai assured me that Afghans with legal documents will continue to have the opportunity to travel on commercial flights after 31 August. — Potzel Markus (@PotzelMarkus) August 25, 2021

Gran Bretagna: “Evitate scalo Kabul, rischio attentati”

Nella tarda serata di ieri il Regno Unito ha consigliato ai cittadini britannici di non recarsi all’aeroporto di Kabul per essere evacuati dal Paese asiatico, avvertendoli degli alti rischi di un “attacco terroristico”.

“Non andate all’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul”, ha scritto il Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth sul suo sito web. “C’è una minaccia alta e permanente di attacco terroristico“, sottolinea, mentre migliaia di afgani sono ancora ammassati alle porte dello scalo nella speranza di fuggire dal Paese caduto nelle mani dei talebani.

“Se ti trovi nella zona dell’aeroporto lascialo, vai in un luogo sicuro e attendi ulteriori istruzioni”, ha aggiunto la diplomazia britannica. “Se sei in grado di lasciare l’Afghanistan in sicurezza con altri mezzi, fallo immediatamente”.

La Turchia ritira le truppe dall’Afghanistan

La Turchia ha avviato il ritiro delle truppe dall’Afghanistan. Lo annuncia il ministero della Difesa di Ankara. “L’evacuazione delle forze armate dall’Afghanistan ha inizio“, si legge in una nota, che sottolinea come i militari abbiano contribuito in questi giorni a “evacuare 1129 civili da Kabul”.

Ankara aveva proposto di mantenere i circa 600 militari per garantire la sicurezza dell’aeroporto internazionale di Kabul, ma i Talebani, pur auspicando “buone relazioni” con la Turchia, hanno chiesto il ritiro di tutte le truppe straniere.

