Tajani: “La situazione dei migranti non è esplosiva, è già esplosa”

Tajani: “Migranti? Situazione non esplosiva, è già esplosa”

“La situazione non è esplosiva, è già esplosa”: così il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alla stampa italiana al consolato di New York ad una domanda sulla pressione migratoria dall’Africa, una questione che intende portare assemblea generale dell’Onu. “Uno spostamento di milioni e milioni di persone e non ci sono muri che tengono: guardate alla storia delle invasioni barbariche, non vennero fermate dall’ esercito romano, l’esercito più forte della storia militare”, ha aggiunto.

Tajani: “Per l’emergenza migranti anche una Banca per l’Africa”

“Le risoluzioni Onu sono importanti ma servono iniziative concrete, io penso per esempio che si potrebbero allargare i campi di accoglienza Unhcr per le donne che fuggono e le famiglie che sono in difficoltà, coloro che sono fermi nel deserto e rischiano di morire”: e’ una delle proposte sui migranti lanciate dal ministro degli esteri Antonio Tajani parlando con la stampa a Ny alla vigilia dell’assemblea Onu, dove intende portare l’esplosivo dossier a vari livelli. Tajani ha sottolineato anche la necessità di investimenti economici e finanziari, dalla Bei al Fmi, ma anche della creazione di una vera e propria banca per lo sviluppo in Africa.

