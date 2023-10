Tajani in Israele: “Hamas è come l’Isis, le Ss e la Gestapo: sono dei terroristi”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in missione in Israele. La prima tappa è nel sud del Pase, a ridosso di Gaza, luogo dell’attacco di Hamas. Qui ha incontrato il ministro degli Esteri Eli Cohen, alcuni parenti degli ostaggi e ha visitato i posti colpiti dai razzi di Hamas. Lo riporta la Farnesina.

Tajani: “Hamas come Isis, Ss e Gestapo, sono terroristi”

“Hamas è come l’Isis, come come le Ss, come la Gestapo, fanno le stesse cose, sono terroristi, degli assassini e stanno utilizzando come scudo il popolo palestinese, cosa che non è giusta, bisogna evitare che ci siano altri morti innocenti”. Lo ha riferito il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita nel sud di Israele.

“Siamo qui per dare la nostra solidarietà a Israele, sperando che si possa avere la pace e che la reazione di Israele sia una reazione che non provochi troppi drammi tra la popolazione civile. Ma Israele ha il diritto di difendersi e sono convinto che avrà una reazione proporzionata e farà di tutto per colpire solo Hamas”.

Tajani: “Per l’Italia la priorità è salvare gli ostaggi”

“La priorità per l’Italia è il salvataggio degli ostaggi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita nel sud di Israele che ha aggiunto “non sono soldati e per questo è importante avere corridoi. Faremo del nostro meglio per il salvataggio di questa gente innocente”.

Tajani: “Ancora una decina di italiani a Gaza, vanno verso sud”

“Siamo preoccupati per gli italiani, sono quasi tutti rientrati in Italia quelli che avevano bisogno, ancora c’è una decina di italiani che sono nella striscia di Gaza e a quanto ci risulta stanno andando verso il sud”.

Telefonata Tajani-Herzog: Israele ha diritto di difendersi”

Durante la sua visita alla cittadina di Netivot, a ridosso della striscia di Gaza, Tajani ha avuto una telefonata con il capo dello Stato israeliano Isaac Herzog. Il titolare della Farnesina ha confermato ancora una volta il sostegno dall’Italia al popolo israeliano, ribadendo il diritto di Israele a difendersi dalle aggressioni terroristiche di Hamas. Il presidente Herzog – secondo quanto si apprende – ha ringraziato l’Italia per la solidarietà dimostrata e Tajani per la missione di oggi.

Ministro Esteri Israele: “Italia nostro stretto alleato”

“L’Italia è uno stretto e importante alleato dello Stato di Israele. La visita qui oggi ne è un’ulteriore prova”. Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen. “Ringrazio il mio buon amico, il ministro degli Esteri Tajani per il vostro sostegno e la vostra solidarietà e per essere venuto al sud per mostrare al popolo di Israele, all’Italia e al mondo che l’Italia è con il popolo di Israele e sostiene il nostro diritto, senza riserve, di difendere i nostri cittadini contro l’organizzazione terroristica assassina Hamas”.

Fonte: Ansa