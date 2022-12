Spagna: 155 feriti in uno scontro fra 2 treni in Catalogna

Sempre in Catalogna, lo scorso 16 maggio in un precedente scontro ferroviario, era morta una persona e 85 erano rimaste ferite

Brutto incidente tra due treni in Catalogna, regione ispanica situata all’estremità nord-orientale della Penisola iberica, tra i Pirenei e il Mediterraneo. Si tratta del secondo incidente ferroviario che accade in Catalogna. Lo scorso 16 maggio in un precedente scontro ferroviario era morta una persona e 85 erano rimaste ferite.

Scontro tra treni in Catalogna

In seguito all’incidente tra 2 treni in Catalogna, 155 persone sono rimaste ferite, quasi tutte in modo lieve, secondo i servizi d’emergenza locali. Tre persone hanno ricevuto assistenza medica in centri sanitari. Il treno con i passeggeri a bordo è già stato “completamente evacuato”, hanno riferito i vigili del fuoco della Catalogna.

Fonte: Ansa