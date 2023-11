Siria: cinque militari uccisi in un attacco dell’Isis

I miliziani dell’Isis, nel corso di un attacco avvenuto nella Siria centrale, hanno ucciso cinque militari governativi.

Le vittime

È di almeno cinque militari governativi siriani uccisi il bilancio di un attacco attribuito a miliziani dell’Isis nella Siria centrale. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l’attacco è avvenuto a nord-est di Palmyra, nel distretto di Sukna, un’area dove l’insurrezione locale affiliata allo ‘Stato islamico’ non è mai stata sconfitta militarmente.

I precedenti attacchi

Nei giorni scorsi 34 tra militari governativi e forze ausiliarie erano stati uccisi in un agguato teso da miliziani dell’Isis a sud di Raqqa, sempre nella Siria centrale.

Fonte: Ansa