Scuola: 10 mila classi in Dad. Giannelli: “Non c’è paragone rispetto ad un anno fa”

“In questo momento ci sono circa 10mila classi in Dad in tutta Italia. Il totale delle classi nel nostro Paese è 400mila, quindi 10mila è sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non c’è paragone e comunque non c’è paragone rispetto ad un anno fa”. Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) su Cusano Italia Tv.

Giannelli: “Il 95% del personale scolastico è vaccinato”

“Certamente la pandemia è in risalita – ha aggiunto Giannelli -; devono essere le misure approvate dal governo a porre un freno a questa risalita perché nessuno si vuole ritrovare in una situazione comparabile a quella dell’anno scorso”.

“Per ridurre il ricorso alla didattica a distanza (Dad) nelle scuole – ha detto Giannelli in un’intervista a Il Sole 24 ore – il generale Figliuolo e l’Esercito dovranno essere subito operativi e risolvere due questioni su cui, finora, moltissime As1 non sono riuscite fino in fondo”.

“Primo: garantire test tempestivi. Secondo: in caso di contagio, far partire subito il tracciamento per individuare i contatti del positivo”. Giannelli, a nome dei presidi italiani, chiede un miglior raccordo con le Asl: “Attualmente -rimarca – ci sono circa 10mila classi impegnate ancora con la Dad, mentre il 95% del personale scolastico è vaccinato“.

Brusaferro: “Rt a 1,2. Epidemia in espansione”

“Per quanto riguarda l’occupazione posti letto, abbiamo una crescita che aumenta di circa un punto percentuale a settimana a livello nazionale” e “continua crescere anche in terapia intensiva“.

Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato in merito all’andamento dell’epidemia Covid-19.

“Un Rt intorno a 1,2 – stasera o domani avremo dati più aggiornati ma quelli preliminari mostrano che ci manteniamo su questa tendenza – indica che siamo ancora in una situazione di crescita della circolazione“, ha proseguito Brusaferro parlando anche della nuova variante sudafricana, la variante Omicron, che si sta diffondendo in Italia.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.