Ricoverata Mara Maionchi per Coronavirus. Situazione sotto controllo

Mara Maionchi, la nota produttrice discografica e giudice di numerosi talent, è risultata positiva al Covid-19. Al momento è ricoverata in un ospedale milanese. Le sue condizioni sarebbero non preoccupanti e la situazione sarebbe sotto controllo. La notizia è stata anticipata da Selvaggia Lucarelli su The Post International e poi è stata confermata dal management della Maionchi, che riferisce che la produttrice “è serena di essere in ottime mani”.

La Maionchi fa parte della giuria di Italia’s Got Talent insieme a Frank Matano, Joe Bastianich e a Federica Pellegrini, la quale è risultata positiva qualche giorno fa. Le registrazioni di Italia’s Got Talent sono terminate domenica 11 ottobre e fino all’ultimo giorno di lavoro tutti sono stati sottoposti a tamponi e sono risultati negativi, compresi i tecnici e lo staff della produzione.

