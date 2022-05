Real Madrid campione d’Europa

Vincere, l’unica parola che conosce Carlo Ancelotti. E stasera ha riportato il suo Real sul tetto d’Europa dopo aver vinto la Liga. Battuto il Liverpool nella notte di Parigi che regala alla squadra di Florentino Perez il 14esimo titolo della storia. Il Liverpool ha dominato il primo tempo, ha schiacciato il Madrid, ma senza graffiare. A punirlo Vinicius. Un solo gol, che basta ed avanza per la festa del Madrid.

Le scelte di Klopp e Ancelotti

Stade de France esaurito in ogni ordine di posti per assegnare la Champions 2022. In campo Real Madrid e Liverpool. Ed è una parata di stelle, con le due formazioni allineate in campo con i migliori in rosa. Klopp con Salah Manè Diaz in prima linea nel suo 4-3-3. Dietro Alexander-Arnold, Konate, van Dijk e Robertson davanti ad Alisson. In mezzo la qualità di Konatè. Accanto a lui Henderson e Fabinho. Sciolti, magari ce ne fossero stati, gli ultini dubbi di Carlo Ancelotti. Modulo speculare. Davanti il tridente formato da Valverde, Benzema e Vinicius. Dietro davanti a Courtois, Carvajal, Alaba, Militao e Mendy. Centrocampo affidato all’estro di Modric, Casemiro e Kroos. Arbitra il francese Clement Turpin. Assistenti i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al Var, il francese Gérôme Brisard, assistito dall’altro francese Willy Delajod e dagli italiani Massimiliano Irrati e Filippo Melli.

Disordini fuori lo stadio, partita rinviata di 37 minuti

Si comincia con un ritardo di trentasette minuti, deciso dalla Uefa in quanto fuori Saint Denis c’è un caos pazzesco con la polizia francese che sta cercando, invano, di fronteggiare un numero sostenuto di tifosi del Liverpool sprovvisti di biglietto. Ne pagano le conseguenze quei tifosi che il tagliando d’ingresso lo hanno, ma non riescono ad entrare nella bolgia che si è creata fuori lo stadio, con la polizia francese, per niente impeccabile, che ha cominciato a sparare lacrimogeni e spray urticante per disperdere i tifosi dei reds. Bruttissime scene, con la polizia che non riesce a fronteggiare la situazione e tanti tifosi, privi di biglietto, riescono a scavalcare i tornelli ed entrare all’interno dello stadio.

Il Liverpool fa la partita, gol annullato al Real

Fuori è ancora caos, ma la partita prende il via con ben 37 minuti di ritardo con le squadre spazientite dalla estenuante attesa. Ed è subito Liverpool, con la squadra di Klopp che prende subito l’iniziativa, pressa alto quasi a togliere fiato alle ripartenze del Madrid che a tratti riesce ad ipnotizzare gli avversai, con un gioco più ragionato, cercando la prima occasione per allungarsi in controgioco. Ma il Liverpool sembra assatanato, gioca venti minuti che mandano in affanno la retroguardia di Ancelotti, con Manè che manda ai pazzi Militao. Tre occasioni nitide per i reds, con Coutois che smanaccia due conclusioni velenose di Momo Salah e alla terza lo salva il palo sulla conclusione radente di Manè. Il Liverpool domina, ma non graffia, con il Real attendista nella propria metà campo, non riuscendo quasi mai ad uscire. Ritmo blando, ragionato, troppo, dei Blancos che provano solo il controgioco. Alò tramonto della prima frazione, trovano anche il vantaggio con il solito Benzema. Turpin si affida al var per comprendere se l’ultimo a toccare sia stato Fabinho oppure Vinicius e alla fine annulla per proprio perché a toccarla è stato il numero 20 di Ancelotti. Il tutto dopo un lunghissimo check. E all’intervallo è 0-0.

La sblocca Vinicius

Si ricomincia con lo stesso tema tattico, col Liverpool a fare la partita. Ma il Real deve cambiare registro. Ma i rossi di Liverpool sembrano il diavolo in persona per quanto sono indemoniati. Il Real non ce la fa ad uscire, i disimpegni sono forzati e sempre preda del Liverpool che spinge ventre a terra. Ma il Real ha sette vite, soffre, sa stringere i denti, si difende con le unghie e al primo controgioco lineare trova il gol. La firma è quella di Vinicius allo scoccare del quindicesimo minuto. Il Real riparte attaccando lo spazio, gran giocata di Valverde che mette in mezzo un pallone velenosissimo, con il brasiliano che sbuca alle spalle di tutti e gela Alisson e il Liverpool: 1-0 Real.

Il Real tiene ed è campione

Adesso è un’altra partita, con il Real che non cambia atteggiamento visto il vantaggio, ma adesso è il Liverpool a doversi inventare qualcosa. Alexander Arnold sfonda sistematicamente a destra. Courtois si esalta ancora andando a smanacciare sul sinistro di Salah. Dentro Jota per Luiz Diaz nel Liverpool che continua a spingere. Liverpool vicino al pari ed è ancora Courtois a salvare sulla conclusione a botta sicura di Salah. Il Real sa soffrire e prova a chiudere tutti gli spazi, mentre Vinicius ci riprova, ma stavolta è stoppata al limite. Venti alla fine ed è un autentico assedio. Ma il raddoppio se lo divora il Real con Casemiro che appoggia male una palla ghiottissima. Doppio cambio nel Liverpool, dentro Keita e Firmino per Henderson e Thiago, con Klopp che si gioca il tutto per tutto a tredici più recupero dalla fine. Il Real è sotto assedio, Alaba spazza via una palla pericolosissima nell’area piccola. Courtois ci mette ancora le sue manone per spazzare in angolo una deviazione sotto misura di Jota e poi si ripete a stretto giro su Salah.

Il Real si difende a oltranza e si affida al controgioco, e spreca ancora tre contro uno. Poteva essere il colpo del ko per il Liverpool. Cambio per Ancelotti, forzato, a sei dalla fine: fuori Valverde, dentro Camavinga. Tiene palla il Real, cambi gioco che spazientiscono il Liverpool che non riesce a graffiare. Courtois prende tutto e il Liverpool è in preda allo scoramento più totale. Dentro anche Ceballos nel Real per Modric a uno dalla fine. Sono cinque i minuti di recupero per le ultime speranze rosse, mentre il Real, col solito controgioco, brucia l’ennesima occasione per chiuderla. Poi Camavinga spara alto su invito di Benzema. Fuori Vinicius, dentro Rodrygo. Il Liverpool attacca a testa bassa, ma non sfonda e al quinto di recupero, Turpin dice che può bastare. Il Real è campione d’Europa per la quattordicesima volta. E Ancelotti torna nuovamente sul trono. Liga e Champions, di più non gli si poteva chiedere. Mastica amaro Klopp: il Liverpool ha fatto la partita, ma nel calcio, vince chi segna. Il Real, appunto. E stanotte, il cielo sopra Parigi, è Blancos.

