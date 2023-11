Qatar trova accordo per liberazione ostaggi. Uscite da Gaza 450 persone

450 persone con doppia cittadinanza hanno lasciato Gaza questa mattina per l'Egitto attraverso il valico di Rafah, aperto per la prima volta da inizio conflitto. Il Qatar ha raggiunto un accordo per la liberazione di un numero imprecisato di ostaggi di Hamas

Quasi 90 palestinesi feriti e quasi 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina per l’Egitto attraverso il valico di Rafah. E’ la prima apertura al pubblico da inizio conflitto, 26 giorni fa. Il Qatar ha raggiunto un accordo con Egitto, Israele e Hamas per la liberazione dalla Striscia di Gaza di un numero imprecisato di ostaggi.

Gaza: uscite 450 persone con doppia cittadinanza

Quasi 90 palestinesi feriti e quasi 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina per l’Egitto attraverso il valico di Rafah dopo che le autorità egiziane ne hanno annunciato l’apertura per la prima volta al pubblico, nel 26/mo giorno della guerra tra Israele e Hamas: lo riporta un giornalista dell’Afp sul posto. Palestinesi, persone con doppia cittadinanza e stranieri sono stati autorizzati a entrare nel terminal del valico intorno alle 8:45 ora italiana.

Qatar trova accordo per liberazione altri ostaggi

Il Qatar ha raggiunto un accordo con Egitto, Israele e Hamas – in coordinamento con gli Stati Uniti – per la liberazione dalla Striscia di Gaza, tramite il valico di Rafah con l’Egitto, di un numero imprecisato di ostaggi con doppia nazionalità e altri in gravi condizioni di salute. Lo riferiscono media panarabi citando fonti vicine ai negoziati in corso tra le parti.

Commando Usa in Israele per aiutare liberazione ostaggi

Decine di commando statunitensi sono giunti in Israele negli ultimi giorni per aiutare nelle operazioni di liberazione dei 240 ostaggi catturati da Hamas e trattenuti a Gaza. Lo ha riferito la scorsa notte la televisione pubblica Kan citando fonti nel Pentagono. La emittente ha aggiunto che l’Fbi, il Dipartimento di Stato ed esperti Usa in trattative su ostaggi sono gia’ in contatto con la controparte israeliana per offrire consigli.

Sud del Libano, ucciso 16enne da fuoco israeliano

Un ragazzo di 16 anni nel sud del Libano è stato ucciso nelle ultime ore dal fuoco israeliano. Lo riferiscono fonti mediche libanesi secondo cui il ragazzo, Muntasser Abdallah, è stato colpito a morte durante un bombardamento israeliano nella zona di Bint Jbeil, a ridosso della Linea di demarcazione tra i due Paesi.

Fonte: Ansa