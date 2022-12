Vladimir Putin ha detto a Xi Jinping che Mosca intende rafforzare la cooperazione militare e tecnico-militare tra Russia e Cina. Lo riporta la Tass.

Putin a Xi: “Rafforzare la cooperazione militare Russia – Cina”

Putin e Xi parlano in collegamento video. Putin ha elogiato, quindi, le relazioni russo-cinesi come le migliori di sempre durante il suo colloquio. Il presidente russo ha detto di attendere il presidente cinese a Mosca nella primavera del 2023 per una visita di Stato. “Non ho dubbi che troveremo l’occasione per incontrarci di persona. Ti aspettiamo, caro presidente, caro amico, la prossima primavera con una visita di Stato a Mosca”.

“La Cina accoglie con favore la posizione della Russia che non respinge una soluzione pacifica per la crisi ucraina”. Lo ha affermato il presidente Xi Jinping nel colloquio con Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass.

Fonte: Ansa