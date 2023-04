La guerra in Ucraina giunge al 404esimo giorno. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in visita ufficiale a Varsavia il 5 aprile. Lo ha annunciato la Presidenza polacca.

La brigata Brigata Wagner annuncia la presa Bakhmut, città strategica dell’Ucraina orientale situata nella regione di Donetsk al centro dei conflitti da settimane, ma Kiev smentisce.

Polonia: Zelensky in visita ufficiale a Varsavia il 5 aprile

Il capo dell’Ufficio presidenziale polacco per la politica internazionale Marcin Przydacz ha dichiarato a Rmf che il presidente Zelensky sarà in Polonia il 5 aprile su invito del Presidente Andrzej Duda e ha sottolineato che si tratta di una visita ufficiale non come le precedenti a Londra, Washington, Parigi e Bruxelles. “Zelensky vuole incontrare i polacchi e gli ucraini che vivono in Polonia. Questo incontro è previsto per mercoledì sera, nel pomeriggio, al Castello Reale di Varsavia”, ha annunciato Przydacz. L’incontro è previsto nella Piazza del Castello e nella parte superiore del Castello Reale. “Tutti potranno partecipare all’incontro. Tutti potranno vedere i presidenti, certamente sul grande schermo e forse anche da vicino”, ha aggiunto.

Brigata Wagner: “Presa Bakhmut, sul municipio issata la bandiera russa”

La bandiera russa è issata sul palazzo dell’amministrazione di Artemovsk, il nome russo di Bakhmut. Lo ha annunciato il fondatore della Brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin, secondo quanto riporta la Tass. “Questa è la bandiera russa in memoria di Vladlen Tatarsky, morto in un’esplosione a San Pietroburgo. Abbiamo preso Bakhmut”, ha detto Prigozhin. “Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali”, ha aggiunto Prigozhin.

Kiev smentisce la presa russa di Bakhmut

L’esercito ucraino ha affermato di avere ancora il controllo di Bakmut. La precisazione fa seguito all’annuncio del capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin di avere conquistato la cittadina del Donbass, da tempo teatro di furiosi combattimenti. “Il nemico non ha interrotto il suo assalto a Bakhmut. Tuttavia, i difensori ucraini difendono coraggiosamente la città, respingendo numerosi attacchi nemici”, ha scritto lo stato maggiore ucraino sulla sua pagina Facebook.

Fonte: Ansa