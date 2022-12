La Politica saluta Benedetto XVI, Meloni: “Gigante della fede e della ragione”

Dopo le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunge il cordoglio di tutte le principali figure istituzionali della politica italiana a partire dalla premier, Giorgia Meloni.

Ratzinger, Meloni: “Gigante della fede e della ragione”

“Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ho espresso al Santo Padre Francesco – aggiunge – la partecipazione del Governo e mia personale al dolore suo e dell’intera comunità ecclesiale”.

Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. pic.twitter.com/NBPxMyMykT — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 31, 2022

Salvini: “Ringraziamo per il pontificato illuminato”

“Carissimo Papa Benedetto XVI, Ti ringraziamo per il tuo Pontificato Illuminato, per la Speranza che hai donato, per la Forza delle tue parole, per il Coraggio con cui hai difeso vita e radici. Preghiamo per Te, nella certezza che accompagnerai il nostro cammino”. Così in un post su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Tajani, difendeva le radici cristiane dell’Europa

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Benedetto XVI. Grande Papa, grande teologo. Ne ho apprezzato gli insegnamenti e il modo di spiegare la Fede. Porterò sempre nel cuore le sue parole a difesa delle radici cristiane dell’Europa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta su Twitter la scomparsa di papa Ratzinger.

La Russa, guida spirituale di carisma ed esempio

“Santità, la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI riempie tutti di grande tristezza: guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato. Mancheranno l’esempio personale e religioso, lo spirito di servizio, la profonda umiltà. Anche a nome dei colleghi senatori desidero esprimere sentimenti di sincero e profondo cordoglio”. Lo scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa in un telegramma inviato a Papa Francesco per il tramite del Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin.

Fontana, profondo cordoglio

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI. Un grande uomo, teologo e Papa. Mi unisco, in questo triste momento, alla preghiera di tutta la comunità cattolica”. Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, lo dichiara in una nota.

Fonte: Ansa