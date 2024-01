Pnrr: l’Italia riceve il prefinanziamento “REPowerEU”

La Commissione Ue ha erogato all’Italia un prefinanziamento da 551,2 milioni di euro per il piano REPowerEU, nell’ambito del Pnrr. Il prefinanziamento concesso ha l’obiettivo di contribuire ad accelerare l’attuazione delle misure di investimento e di riforma essenziali precedentemente concordate.

Il versamento

La Commissione ha versato all’Italia 551,2 milioni di euro all’Italia sotto forma di prefinanziamento collegato ai fondi REPowerEU nell’ambito del Pnrr. Lo annuncia in una nota.

Gli obiettivi

Il prefinanziamento, ricorda l’esecutivo comunitario, contribuirà ad accelerare l’attuazione delle principali misure di investimento e riforma descritte in ciascun capitolo di RepwerEu. Accelererà il raggiungimento degli obiettivi del Piano RepowerEu di risparmio energetico, produzione di energia pulita e diversificazione degli approvvigionamenti energetici, con l’obiettivo di rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi a seguito dell’invasione russa. I pagamenti di oggi fanno seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei piani rivisti di questi paesi, che includono un capitolo RepowerEu, e alla firma di accordi finanziari. Il prefinanziamento, pagato in una o due fasi, rappresenta fino al 20% dei fondi aggiuntivi richiesti per finanziare il capitolo RepowerEu di ciascun Paese.

