Nella prima giornata dei Giochi paralimpici di Tokyo, l’Italia ha vinto due ori, un argento e due bronzi, tutti nel nuoto. Con le cinque medaglie finora ottenute, al momento l’Italia è il quarto paese nel medagliere, dietro ad Australia, Cina e Comitato Olimpico Russo.

Oro della Gilli e Bocciardo e nuovi record paralimpici

La prima medaglia vinta dall’Italia è stata quella di bronzo, ottenuta dal 32enne Francesco Bettella nei 100 metri dorso categoria S1. Poche ore dopo, la ventenne torinese Carlotta Gilli ha vinto l’oro nella finale dei 100 metri farfalla categoria S13, stabilendo il record paralimpico della disciplina col tempo di 1 minuto e 2,65 secondi: nella stessa gara l’italiana Alessia Berra ha vinto la medaglia d’argento.

Le finali di varie discipline del nuoto sono proseguite fino attorno alle 13 ora italiana, quando per l’Italia sono arrivate altre due medaglie. Il 27enne Francesco Bocciardo ha vinto la seconda medaglia d’oro italiana nella finale 200 stile libero S5, stabilendo a sua volta il record paralimpico della disciplina, col tempo di 2 minuti e 26,76 secondi. L’oro di Bocciardo è il suo secondo paralimpico dopo quello nei 400 metri stile libero categoria S6 ai Giochi di Rio nel 2016.

In una delle ultime gare della giornata – riporta Il Post – la 23enne Monica Boggioni ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 200 metri stile libero S5, portando a due il bilancio dei bronzi e a cinque quello totale delle medaglie italiane vinte finora.

Da Mattarella le congratulazioni per primi podi

Congratulazioni per le prime medaglie e per “le parole dei protagonisti azzurri al termine delle competizioni”. Le ha espresse il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al numero uno del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, come apprende l’ANSA da fonti Cip. I complimenti del Capo dello Stato sono arrivati al termine della prima giornata di gare di Tokyo 2020, per i risultati ottenuti dalle atlete e dagli atleti paralimpici.

