Pakistan: attacco suicida in una moschea a Peshawar, decine di morti e feriti

Attacco suicida all’interno di una moschea nella città nord-occidentale di Peshawar, in Pakistan. Il bilancio dell’esplosione è di 17 morti, in gran parte agenti di polizia, mentre i feriti sono circa 90, 18 dei quali in condizioni critiche.

Peshàwar è il capoluogo della provincia di Khyber Pakhtunkhwa; ed è contemporaneamente il capoluogo de facto delle aree tribali amministrate dal governo federale (FATA).

Le principali tribù pashtun stanziate nell’area sono da sempre fieramente indipendenti ma, fino alle frizioni che hanno seguito la caduta del regime talebano in Afghanistan, hanno mantenuto buone relazioni con il governo centrale di Islamabad. In seguito, l’esercito pakistano ha ristabilito il pieno controllo governativo su tutto il territorio tribale.

Fonte: Ansa