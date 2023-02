Incidente sul lavoro al porto di Civitavecchia dove un operaio è morto, travolto da un container che stava spostando con il muletto. È successo stamani all’alba alla banchina 25. A perdere la vita – scrive Repubblica – è Alberto Motta, 29 anni, dipendente di Rtc, la società che gestisce il terminal container.

Operaio muore schiacciato da un container al porto di Civitavecchia

Un operaio italiano di 29 anni è morto questa mattina nel porto di Civitavecchia dopo essere rimasto schiacciato da un container che stava trasportando su una delle banchine. Sul posto le forze dell’ordine. Sul luogo della tragedia anche il pm. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina: a perdere la vita Alberto Motta che era dipendente della società che gestisce nello scalo il terminal dei container. Le indagini sono affidate agli agenti della Polmare.

Il precedente: ieri portuale morto a Trieste

E’ il secondo caso di morte bianca in pochi giorni. Un uomo di 58 anni, cittadino italiano, è morto oggi pomeriggio [ieri pomeriggio, 9 febbraio ndr] a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto al Molo VII del porto di Trieste. Per cause in corso di accertamento, l’uomo è caduto in mare con il muletto. A dare l’allarme sono stati i colleghi che non l’hanno visto rientrare. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’automedica e dell’ambulanza provenienti da Trieste. È stata tentata una lunga rianimazione ma per l’uomo purtroppo non è rimasto altro se non decretare il decesso.

La morte del capofficina Tpl a Savona

Mercoledì un’altra tragedia. Stefano Macciò, 53enne originario di Sassello e capo officina del deposito dei mezzi pubblici Tpl di Savona, è morto nella notte tra mercoledì e giovedì. Macciò stava staccando un autobus da un carro attrezzi quando è rimasto schiacciato tra i due mezzi. I sindacati riuniti hanno indetto uno sciopero.

Fonte: Ansa