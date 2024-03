La Commissione sugli stupefacenti dell’ONU si è riunita a Vienna per discutere dell’aumento dei mercati delle droghe illecite e dei loro effetti dannosi sull’insicurezza, la violenza e l’ambiente. La riunione è stata incentrata sulla riduzione della domanda e dell’offerta, sulla prevenzione dell’abuso di droga e sul traffico illegale di stupefacenti.

Onu: “Il mercato delle droghe continua a crescere”

I mercati delle droghe illecite continuano a crescere. Gli effetti disastrosi del traffico di droga e delle economie illecite alimentano l’insicurezza delle persone, l’instabilità, la violenza e la devastazione ambientale. E’ quanto rileva la Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite riunita a Vienna oggi e domani per fare il punto sugli impegni internazionali in materia di politica sulle droghe. La commissione, in qualità di organo di governo del programma antidroga delle Nazioni Unite, esamina e analizza la situazione mondiale della droga, tenendo conto della riduzione della domanda e dell’offerta e delle questioni interconnesse relative alla prevenzione dell’abuso di droga, alla riabilitazione dei produttori e dei consumatori di droga e al traffico illecito di stupefacenti. La Commissione, istituita nel 1946 per supervisionare l’attuazione dei trattati internazionali sul controllo delle droghe, si riunisce annualmente e adotta una serie di decisioni e risoluzioni.

