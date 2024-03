Netanyahu: “Ucciso il n. 4 di Hamas. Diretti verso la vittoria assoluta”

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 157. “Siamo diretti verso una vittoria assoluta” ha affermato il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che “i tentativi di imporre uno Stato palestinese vanno contro la volontà della stragrande maggioranza dell’opinione pubblica israeliana”.

Netanyahu: “Verso vittoria assoluta, ucciso il numero 4 di Hamas”

“Siamo diretti verso una vittoria assoluta”: lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu in un video diffuso sui social. “Lungo la strada di questa vittoria – ha aggiunto – abbiamo già eliminato il numero 4 di Hamas. I numeri 3, 2 e 1 sono i prossimi, tutti passibili di morte. Arriveremo a loro”. Il “n.4” è, secondo i media israeliani, Saleh al-Arouri e questa pare la prima rivendicazione israeliana della sua uccisione, avvenuta a gennaio a Beirut. La divulgazione del video è giunta mentre Israele cerca di stabilire se in un bombardamento avvenuto sabato a Gaza sia rimasto ucciso Marwan Issa, il vicecomandante militare di Hamas.

Netanyahu: “Se Israele e Usa uniti, la vittoria arriverà prima”

“Se il mondo pensa che Stati Uniti e Israele siano uniti, aiuta lo sforzo bellico, ottiene la vittoria e libera gli ostaggi. Se invece Hamas pensa che ci siano delle divisioni tra Stati Uniti e Israele questo non aiuterà”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un’intervista a Fox News, citata da Ynet. “La vittoria è vicina, la vittoria è a portata di mano – ha proseguito -. La cosa migliore che possiamo fare per aiutare il futuro del Medioriente è raggiungere una vittoria rapida. E la vittoria arriverà tanto più rapidamente quanto più saremo uniti, non divisi”.

Netanyahu: “Stato palestinese va contro la volontà degli israeliani”

I tentativi di imporre uno Stato palestinese vanno contro la volontà della stragrande maggioranza dell’opinione pubblica israeliana. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu, durante un’intervista a Fox News ripresa da The Times of Israel. “Non avrete problemi con me ma con l’intero popolo di Israele”, ha spiegato Netanyahu, rispondendo a una domanda sulla possibilità che venga creato uno Stato palestinese. Gli israeliani, ha aggiunto, “sono davvero uniti come mai prima d’ora, uniti per distruggere Hamas e garantire che non ci sia un altro Stato terrorista palestinese come quello che abbiamo avuto a Gaza che possa minacciare lo Stato di Israele”.

Fonte: Ansa