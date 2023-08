La guerra in Ucraina giunge al giorno 548. Mosca ha affermato di aver abbattuto 42 droni ucraini in Crimea. Chiuso lo spazio aereo su Vnukovo e Domodedovo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 548. Mosca ha affermato di aver abbattuto 42 droni ucraini in Crimea. Dal canto loro, Le forze ucraine hanno abbattuto tutti i missili da crociera lanciati dai russi sulla regione di Odessa.

Mosca: “Abbattuti 42 droni ucraini in Crimea”

Mosca ha affermato di aver abbattuto 42 droni ucraini in Crimea, descrivendo un massiccio attacco alla penisola annessa dove Kiev ha dichiarato ieri di aver effettuato una rara operazione di commando. “Nove droni sono stati distrutti in seguito all’impatto del fuoco sul territorio della Repubblica di Crimea. Trentatre droni sono stati neutralizzati a distanza e si sono schiantati senza raggiungere il (loro) obiettivo”, ha indicato la Difesa russa su Telegram. Il ministero non ha fornito informazioni su eventuali danni o vittime a seguito della distruzione dei dispositivi.

Il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvojayev aveva riferito in precedenza che diversi aerei erano stati abbattuti “nella zona di Capo Chersoneso” situata nel sud-ovest della penisola, a circa 10 km da Sebastopoli, porto d’origine delle navi russe. I servizi di emergenza non hanno riscontrato “nessun danno alle infrastrutture civili”, ha affermato Razvojayev. Dal lancio dell’offensiva contro l’Ucraina nel febbraio 2022, la Crimea è stata obiettivo frequente di attacchi ad aerei e navi con droni. Alla fine di luglio, 25 di questi apparecchi diretti contro la penisola erano stati abbattuti da Mosca senza provocare vittime. Altri ventotto avevano subito la stessa sorte a metà luglio.

Mosca: “Sventato attacco ucraino a strutture civili

Il ministero della Difesa russo afferma che è stato “rilevato e distrutto” un missile ucraino che minacciava installazioni civili sul territorio russo, nella regione di Kaluga, a circa 200 chilometri da Mosca. Lo riporta la Tass. “Questa notte è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di sferrare attacchi terroristici contro installazioni civili sul territorio della Federazione Russa con i missili del sistema di difesa aerea S-200 migliorato”, ha affermato il ministero. “Il missile è stato rilevato e distrutto dai mezzi di difesa aerea sul territorio della regione di Kaluga”, ha aggiunto.

Mosca: “Chiuso spazio aereo su aeroporti Vnukovo e Domodedovo”

Chiuso lo spazio aereo sugli aeroporti moscoviti di Vnukovo e Domodedovo. Al momento non ci sono arrivi e partenze, hanno dichiarato alla Tass i servizi di aviazione. “Gli aeroporti Domodedovo e Vnukovo non gestiscono temporaneamente le partenze e gli arrivi dei voli. Gli aerei sono stati in parte reindirizzati nella zona di attesa”, ha detto una fonte.

Kiev, abbattuti missili da crociera russi su Odessa

Le forze ucraine hanno abbattuto la notte scorsa tutti i missili da crociera lanciati dai russi sulla regione di Odessa: lo ha reso noto il portavoce dell’amministrazione militare regionale, Sergii Bratchuk, come riporta Rbc-Ucraina. Due missili X-35/59 sono stati abbattuti vicino a Chernomorsk, oltre a un numero imprecisato di missili Kalibre, ha aggiunto Bratchuk. L’Aeronautica militare ha precisato successivamente che due missili guidati X-59 sono stati lanciati da aerei russi Su-34 dal Mar Nero e due missili da crociera Kalibre sono stati lanciati da una piccola nave dal Mar d’Azov. Inoltre, un missile e un drone sono stati abbattuti nella regione di Dnipropetrovsk: i detriti hanno danneggiato un’abitazione.

Fonte: Ansa