Milei in Italia incontra il Papa, poi Mattarella e Meloni

Giornata di incontri di vertice per il presidente dell'Argentina Javier Milei, in visita in Italia. Dopo Papa Francesco in Vaticano, è stato accolto da Mattarella in Quirinale e dalla premier Meloni a Palazzo Chigi

Il Papa riceve presidente argentino Milei, un’ora di colloquio

Papa Francesco ha ricevuto stamane in udienza in Vaticano il presidente argentino Javier Milei, accompagnato dal seguito. Il colloquio privato tra i due nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico è durato un’ora: un tempo insolitamente lungo per le udienze papali, considerando anche che il dialogo avveniva senza la necessità di un interprete. Al termine, dopo la presentazione della delegazione argentina, c’è stato lo scambio dei doni. Il Pontefice ha offerto a Milei un medaglione in bronzo ispirato al Baldacchino di San Pietro. Quindi i volumi dei documenti papali e il Messaggio per la Giornata mondiale per la Pace di quest’anno.

Il presidente ha invece donato al Papa l’annullo filatelico dedicato dalle Poste argentine a Mama Antula, la prima santa argentina, canonizzata ieri da Bergoglio, una copia del documento con cui il Governo argentino accreditava Juan Bautista Alberdi come Encargado de Negocios presso il Papa (1854), e alcuni dolci tipici argentini. Milei e la sua delegazione sono quindi andati ai colloqui in Segreteria di Stato.

#PapaFrancesco ha ricevuto il presidente argentino @JMilei. Dialogo riservato, battute, scambio di doni, tra cui, dal presidente, dolci tipici argentini. Ieri l’abbraccio in Basilica vaticana dopo la canonizzazione di Mama Antula. #VaticanNewsIthttps://t.co/fd4X3dOqgZ pic.twitter.com/A4gy3M84u7 — Vatican News (@vaticannews_it) February 12, 2024

Mattarella vede Milei, incontro informale e di conoscenza

Quello del presidente Sergio Mattarella al Quirinale con il nuovo presidente argentino Javier Gerardo Milei è stato un incontro informale, di cortesia e di conoscenza. Nel colloquio, si è appreso, sono stati ribaditi i legami fra le due comunità e il proposito di intensificarli. Si è parlato anche del rapporto tra l’Unione europea e il Mercosur.

Meloni accoglie il presidente argentino Milei a Palazzo Chigi

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente argentino Javier Milei a Palazzo Chigi. Dopo essere stato ricevuto da papa Francesco in udienza privata in Vaticano, e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Milei è arrivato nella sede del governo, accolto da Meloni: tra i due una stretta di mano e qualche battuta accompagnata da sorrisi, prima del picchetto militare.

Alcuni sostenitori del presidente dell’Argentina Javier Milei, radunati sul marciapiede davanti a Piazza Colonna, lo hanno acclamato mentre arrivava a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalla premier Giorgia Meloni. “Milei! Milei!”, il coro scandito dal gruppetto di persone, una delle quali teneva in mano una bandiera argentina.

Fonte: Ansa