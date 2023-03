Migranti, l’Ue risponde a Meloni: trovare soluzioni a lungo termine

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva inviato una lettera alle istituzioni europee per chiedere soluzioni rispetto ai fenomeni migratori. Ora, come affermato da un portavoce dell’esecutivo Ue, la Commissione Ue ha risposto alla lettera di Giorgia Meloni

La lettera della Commissione Ue

La Commissione Ue “ha risposto” alla lettera che la premier Giorgia Meloni. Lo dice una portavoce dell’esecutivo Ue. Nella lettera si riconosce il bisogno di trovare soluzioni a lungo termine sul problema della migrazione, in linea con il messaggio della presidente della Commissione prima del Consiglio di febbraio, “rinnovare gli sforzi per arrivare ad un accordo sul Patto per la migrazione e dare risposte operazionali”, dice.”La migrazione va affrontata con un approccio olistico, combattendo i trafficanti, mettendo in campo i rimpatri per chi non ha diritto di restare, ma anche offrendo percorsi chiari per migrazioni sicure e legali“.

Fonte Ansa