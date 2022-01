Migranti: in 280 sbarcano a Lampedusa, i morti salgono a 7

Totò Martello: "Il governo italiano e l'Europa sembrano avere dimenticato Lampedusa. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto"

Salgono a sette le vittime dell’ultimo sbarco avvenuto nella notte a Lampedusa: tre cadaveri sono stati trovati sul barcone, dai militari della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto, al momento del soccorso. Altri quattro migranti sono morti poco prima di arrivare sulla terraferma. Tutti sarebbero deceduti per ipotermia.

Tre #migranti sono morti su un'imbarcazione diretta a #Lampedusa. Il barcone con 280 persone a bordo, la maggior parte provenienti dal Bangladesh e dall'Egitto, è approdato in nottata sull'isola dopo essere stato soccorso dalle motovedette. pic.twitter.com/7gLLvnesvv — Radio Vaticana (@Rvaticanaitalia) January 25, 2022

Il barcone della tragedia

Il barcone con 280 persone a bordo, la maggior parte provenienti dal Bangladesh e dell’Egitto, era stato avvistato dalle motovedette a circa 24 miglia dalla costa di Lampedusa quando è scattato il soccorso ed è approdato in nottata sull’isola sicula.

La Procura di Agrigento apre un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta, a carico di ignoti, sull’ennesima tragedia del mare che si è registrata oggi a Lampedusa. Per il procuratore capo Luigi Patronaggio e l’aggiunto Salvatore Vella si configura morte o lesioni come conseguenza di altro delitto legato al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono, come sempre, in corso le indagini per identificare gli scafisti e gli organizzatori della traversata conclusasi, per sette giovani originari del Bangladesh morti assiderati, in tragedia.

Martello: “Non possiamo andare avanti per molto”

“Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti – dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello – qui continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà, nonostante il governo italiano e l’Europa sembrano avere dimenticato Lampedusa ed i lampedusani. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto”.

A #Lampedusa sono arrivate 280 persone e 7 salme. Partiti dalla #Libia, originari di Bangladesh, Egitto, Sudan, Mali. Quasi tutti in forte stato di ipotermia, probabilmente è stata questa la causa delle morti. Non abbiamo più parole. Il nostro cordoglio per le vittime. — Mediterranean Hope (@Medhope_FCEI) January 25, 2022

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.