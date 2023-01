Michel in visita a Kiev: “Il 2023 sia l’anno della vittoria e della pace”

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è arrivato a Kiev “per discutere di tutti gli aspetti della cooperazione”. Lo annuncia su twitter postando la foto di un abbraccio con Olga Stefanishyna, vice primo ministro per l’integrazione europea ed euro-atlantica dell’Ucraina.

Thank you for standing with us in this fight for a peaceful European future. #OneEuropeanFamily pic.twitter.com/s2u9h5p4cm

My great pleasure to welcome @eucopresident Charles Michel in Kyiv

Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, aveva annunciato poche ore fa di essere “in viaggio verso Kiev” per discutere nuove misure di sostegno all’Ucraina con il Presidente Volodymyr Zelensky, che ha chiesto una consegna più rapida di armi.

“Che il 2023 sia l’anno della vittoria e della pace”, afferma Michel. Michel è a Kiev su invito del presidente Volodymyr Zelenskyy, spiega il suo portavoce.

I due leader discuteranno di “misure concrete… per garantire che (l’Ucraina) sia più forte e potente”, ha dichiarato Michel in un messaggio video pubblicato su Twitter. Gli alleati della Nato hanno promesso a Kiev “un maggiore sostegno con armi più pesanti e moderne” per contrastare le offensive della Russia.

On my way to #Kyiv.

Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.

They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023