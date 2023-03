Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dalle ore 11.30 è al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.

Meloni in Senato per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo

Meloni siede tra i ministri Urso e Fitto. I banchi del governo sono pieni. Anche l’Emiciclo è quasi al completo. Al termine ci sarà un dibattito, concluso dalla replica della premier, che dovrebbe iniziare intorno alle 13.30. La votazione sulle risoluzioni sarà nel pomeriggio.

Meloni: “Compito Unione è il più arduo degli ultimi decenni”

“Il prossimo Consiglio, il terzo per questo governo, ha nella sua agenda sfide prioritarie per l’Ue, Ucraina, migrazioni, energia. In questa fase complessa l’Ue è chiamata al compito più arduo degli ultimi decenni: assicurare la sicurezza, proteggere il tessuto economico, predisporre a cambiamenti radicali che potrebbero profilarsi nei nuovo equilibri globali”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni aprendo le sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. “L’Italia ha tutte le carte in regola per recitare in Europa un ruolo da protagonista e non da comprimario”.

Meloni: “Emergenza sta diventando strutturale”

“Il primo banco di prova è il tema dell’immigrazione, a cui il nostro governo ha ottenuto che venisse dedicata gran parte del consiglio straordinario di febbraio. Siamo di fronte a una emergenza che sta diventando strutturale, questa definizione è la più realistica fotografia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.

Meloni: “Su Ucraina fondamentali le pressioni su Mosca”

“Sul piano geopolitico e diplomatico le pressioni su Mosca sono fondamentali per assicurare il rispetto del diritto internazionale e, ancora di più, per creare le condizioni per un percorso negoziale per il raggiungimento di una pace giusta, condizioni che finora non sono maturate ma che ancora perseguiamo con tenacia ogni giorno”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

Meloni: “Su aumento spese militari ci metto la faccia”

“Questo governo è abituato a difendere l’interesse nazionale: non abbiamo mai fatto mistero di voler aumentare i propri stanziamenti in spese militari, come hanno fatto i governi precedenti, magari di soppiatto, senza metterci la faccia. Noi la faccia ce la mettiamo convinti che rispettare gli impegni sia vitale per tutelare la sovranità nazionale. La libertà ha un prezzo: se non sei in grado di difenderti lo fanno altri ma lo faranno imponendo un prezzo”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

“Entro il 2023 nuovo Patto più attento a crescita”

“Entro il 2023 bisogna arrivare a nuove regole sul patto di stabilità, sulla base di principi realistici dopo la pandemia del Covid: serve più equilibrio tra stabilità e crescita. In passato c’è stata molto più attenzione alla stabilità, ora abbiamo più bisogno di attenzione alla crescita. E’ la nostra priorità. Le nuove regole devono sostenere investimenti pubblici. Il tempo dell’austerità è finito”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

Fonte: Ansa