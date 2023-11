Meloni al Question time. Il Senato ricorda Giulia Cecchettin

Al Senato della Repubblica le Interrogazioni a risposta immediata con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un breve ricordo di Giulia Cechettin è stato fatto prima del question time. Meloni: “Il record di occupazione femminile è il risultato che mi rende più fiera di questo primo anno di governo”.

Il Senato ricorda Giulia Cecchettin

Un breve ricordo di Giulia Cechettin è stato fatto nell’aula del Senato, alla presenza della premier Giorgia Meloni arrivata per il question time. A citare la giovane uccisa è stato il senatore dell’Udc, Antonio De Poli illustrando la sua interrogazione e tutti i presenti si sono alzati in piedi. Anche la

Meloni: “Record occupazione femminile mi rende più fiera”

Dal mercato del lavoro sono arrivati risultati “record” anche di “occupazione femminile in termini assoluti e in tasso di occupazione”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al question time in Senato sottolineando: “è forse il risultato che mi rende più fiera di questo primo anno di governo”. I dati sul lavoro femminile “sono anche frutto di misure per incentivare l’occupazione favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”, per “non costringere le donne a dover scegliere: quello non vuol dire avere libertà, si ha libertà se si possono fare tutte le scelte”.

Meloni: “Abbiamo cambiato la situazione, spread a minimi e borse su”

“Parlo volentieri di come abbiamo cambiato la situazione di questa nazione, è sotto l’occhio di tutti come sia cresciuta la fiducia di investitori e mercati, la promozione di 4 agenzie di rating che di solito non sono buone, il fatto che le famiglie comprino volenieri i titoli di stato, lo spread è ai minimi, la borsa cresce. Sono dati che dicono qualcosa in più rispetto alle valutazioni dell’opposizone”, ha aggiunto la premier.

Pnrr: Meloni, non abbiamo nessun ritardo

“Sul Pnrr io penso che anche qui si debbano fare i conti con il fatto che non c’è nessun ritardo. Siamo stati i primi a presentare i piani e le uniche difficoltà sono per gli obiettivo che abbiamo ereditato come lo stadio di Firenze su cui le sue critiche sono state un po’ tardive. Noi non vogliamo disperdere le risorse per progetti che non sono realizzabili noi le vogliamo mettere a terra e si vedrò nelle prossime ore. Ancora una volta la speranza di una certa opposizione di tifare contro il fatto che all’Italia venissero pagate le rate è stata tradita. Per il 2024 avremo un 1,2 di crescita e ovviamente l’andamento dell’economia tedesca impatta sulla nostra visto che le due sono interconnesse. Per quanto riguarda l’inflazione secondo la Commissione Ue nel 2023-24 sarà inferiore alla media Ue”.

Meloni, segnale importante sgravio per le mamme lavoratrici

Tra le misure della manovra a sostegno alle famiglie c’è “l’esonero completo” per le mamme lavoratrici dipendenti con due o tre figli, “un segnale che io credo essere estremamente importante” e ha “limite massimo di 3mila euro lordi”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al question time in Senato.

Fonte: Ansa