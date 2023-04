Meloni: “Non prevediamo lo spostamento di migranti in Ruanda”

Lo spostamento di migranti in Ruanda? Non è una iniziativa che stiamo prevedendo noi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa all'ambasciata italiana a Londra

“Lo spostamento di migranti in Ruanda? Non è una iniziativa che stiamo prevedendo noi. Però sicuramente anche nei Paesi africani o in altri Paesi, se si trovano soluzioni per evitare che la congestione avvenga tutta negli stessi luoghi questo aiuta. Il fatto che sia un Paese terzo non vuol dire, più soluzioni si trovano per alleggerire la pressione e meglio è”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa all’ambasciata italiana a Londra.

La visita a Londra

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita ufficiale a Londra il 27 e 28 aprile, ha tenuto un intervento all’Ambasciata italiana e al think tank Policy Exchange in occasione del conferimento del Grotius Prize. Nel corso della prima giornata, l’incontro a Downing Street con il Primo Ministro Rishi Sunak e la firma del Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione Bilaterale. In seguito, accompagnata dal Primo Ministro Sunak, il Presidente Meloni ha visitato l’Abbazia di Westminster.

Fonte: Ansa