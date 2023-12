Meloni malata: conferenza di fine anno spostata al 4 gennaio

La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata posticipata dal primo al 4 gennaio a causa delle condizioni di salute della premier. Meloni ha avuto un problema di “otoliti” che l’ha costretta “a letto e al buio” per quasi due giorni.

Per Meloni problema di otoliti, in via di miglioramento

Un problema di “otoliti” che l’ha costretta “a letto e al buio” per quasi due giorni: è questa la causa dell’indisposizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come spiegano i suoi collaboratori, nella serata di ieri un otorino l’ha visitata a casa, ha diagnosticato la “sindrome otolitica” e le ha eseguito “la manovra” per risolvere la situazione. Ora la premier è “già in via di miglioramento”: con “il collare, è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono”.

Inizialmente, spiegano i collaboratori della premier, si era pensato a “postumi dell’influenza” perché la premier “da un paio di giorni soffriva di nausea, vertigini”. Si è poi pensato alla “labirintite”. All’esito della visita effettuata a casa, l’otorino ha riscontrato invece la “vertigine posizionale parossistica benigna”, cioè il problema agli otoliti, che presenta sintomi simili. “Già questa mattina, dopo la manovra e con il collare che le impedisce movimenti” bruschi, “si è alzata ed è in fase di miglioramento”. Servirà, aggiungono, ancora qualche giorno “per precauzione”.

Conferenza stampa di fine anno di Meloni il 4 gennaio

La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si terrà “il 4 gennaio alle 11, d’intesa con l’Ordine dei giornalisti”. Lo annunciano i collaboratori della premier spiegando che la premier è in fase di ripresa dopo un problema di “otoliti”.

Fonte: Ansa