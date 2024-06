Meloni: “Il G7 è stato un successo”

“Non posso non iniziare dicendo che è stato per me e per l’Italia nel suo complesso un onore presiedere il G7, si è trattato senza timore di smentita di un successo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni aprendo la conferenza stampa conclusiva del vertice dei leader mondiali a Borgo Egnazia, in Puglia.

Un tronco d’ulivo il leggio di Meloni in conferenza a fine G7

Simbolo del G7 a guida italiana che si sta concludendo, l’ulivo è un elemento centrale anche nell’allestimento della conferenza stampa della premier Giorgia Meloni al termine del summit dei leader a Fasano, in Puglia. Una porzione di tronco di quell’albero costituisce infatti il leggio con i microfoni, dietro il quale parla la presidente del Consiglio nella Sala Arena del resort Borgo Egnazia, la stessa che ieri ha ospitato la sessione con il Papa e i Paesi e le organizzazioni internazionali outreach. Una decina di alberi di ulivo decorano poi il resto della sala, dove erano presenti circa 180 giornalisti.

Meloni: “G7 compatto, abbiamo preso impegni concreti”

“Non posso non iniziare dicendo che è stato per me e per l’Italia nel suo complesso un onore presiedere il G7, si è trattato senza timore di smentita di un successo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni aprendo la conferenza stampa conclusiva del vertice a Borgo Egnazia. “La dichiarazione finale è un documento ampio e significativo con molti impegni davanti alle sfide globali, impegni concreti che riguardano questioni dirimenti per il nostro futuro”. Lo ha detto la premier sottolineando la “compattezza” del vertice e ringraziando “tutti i miei colleghi”, nominandoli per nome uno a uno.

“Non ringrazierò mai abbastanza il Papa per il G7”

“Abbiamo vissuto ieri una giornata straordinaria con la presenza del Santo Padre, non lo ringrazierò mai abbastanza”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa a conclusione del G7, parlando di un “punto di vista preziosissimo” e di un “messaggio straordinario” da parte di papa Francesco.

“Dal G7 un sostegno rafforzato all’Ucraina”

“Il G7 ribadisce l’impegno compatto per difendere il sistema internazionale di regole basato sul diritto, messo a repentaglio con la guerra di aggressione russa”. Anche se c’era chi pensava il contrario, “intendiamo continuare a sostenere l’Ucraina e abbiamo scelto di rafforzare le nostre linee di azione con un impegno a 360 gradi”. Lo ha detto la premier ricordando “l’accordo non scontato” sui profitti degli asset russi, “da definire dal punto di vista tecnico nelle prossime settimane. Se oggi si apre in Svizzera la conferenza per la pace cui partecipa anche l’Italia, è perché noi G7 con il nostro sostegno deciso e compatto in questi due anni abbiamo consentito che l’Ucraina non fosse invasa. Vale la pensa ricordarlo sempre”.

“Orgogliosa di aver dimostrato che il G7 non è una fortezza”

“Credo che fosse un segnale molto importante da dare: il G7 non vuole essere una fortezza chiusa, non si deve difendere da qualcosa o qualcuno ma” dà un sistema di lavori che “vuole offrirsi al mondo per cercare soluzioni legate allo sviluppo insieme. Era importante per smontare quella narrazione che vorrebbe l’occidente contro il resto del mondo, questo approccio è stato confermato durante la presidenza italiana e sono orgogliosa” di avere offerto “un racconto completamente” diverso. Così la presidente sottolineando che la delegazione degli ospiti outreach è stata “la più nutrita”.

“Sull’Africa il G7 ha condiviso l’approccio italiano”

Sulle questioni riguardanti l’Africa nel G7 “è stato condiviso l’approccio italiano”. Meloni ha sottolineato come l’Italia “ha cercato fin dall’inizio di creare un punto di riferimento” per quanto riguarda la linea da seguire nei confronti del continente africano: “Unire gli sforzi – ha detto – per continuare a costruire un modello che contribuisca a far crescere e prosperare l’Africa”.

“Su trafficanti come Falcone-Borsellino, seguire i soldi”

Sulla lotta al traffico di essere umani “abbiamo portato un modello tutto italiano che nasce da due grandi italiani come Falcone e Borsellino e che ci dice di seguire i soldi: follow the money. Può fare la differenza”.

“Dialogo con la Cina ma si competa ad armi pari”

“Al G7 abbiamo voluto mantenere alte le questioni dell’Indo-pacifico e della sicurezza economica”, anche “per dare un messaggio alla Cina: siamo aperti al dialogo ma le nostre imprese devono essere in grado di competere ad armi pari”, in un libero mercato basato sulle regole.

“IA al servizio dell’uomo, marchio G7 per imprese etiche”

“L’intelligenza artificiale è una delle sfide più complesse e più impattanti: il nostro obiettivo è garantire che questa tecnologia rimanga in ogni caso controllata dall’uomo e mantenga l’uomo come suo fine”, un tema su cui “il Santo padre ha dato il suo contributo” anche sul concetto di “algoretica”, l’etica degli algoritmi. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7 sottolineando che “siamo riusciti a far adottare un’iniziativa nelle conclusioni di un marchio alle imprese che adottano un certo comportamento per essere riconoscibili dai cittadini e dai consumatori”.

“Lotta per il clima senza posizioni ideologiche”

La lotta contro i cambiamenti climatici deve essere portata avanti “senza adottare posizioni ideologiche preconcette”: lo afferma la premier Giorgia Meloni che dice “no al paradosso che per proteggere l’ambiente andiamo ad avvantaggiare altri Paesi che non si fanno problemi”.

“Su global tax ora tocca agli Stati, l’Italia c’è”

“In ambito G7 abbiamo concordato un forte impegno politico in favore di un sistema di tassazione internazionale più giusto e stabile, la famosa global minimum tax, un tema a cui tengo particolarmente. Ieri abbiamo ascoltato il segretario dell’Ocse spiegarci che è pronta per essere firmata sul piano tecnico. Il G7 e l’Ocse hanno lavorato in parallelo”, ora tocca agli Stati e “la volontà dell’Italia c’è e mi auguro sia fatto al più presto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7.

Fonte: Ansa