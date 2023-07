Mattarella a Santiago per la visita ufficiale in Cile

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato a Santiago – prima tappa della visita ufficiale in Cile e, da giovedì, in Paraguay alle 2:44 di notte. E’ accompagnato dalla figlia Laura. Nel pomeriggio, l’incontro e il colloquio al palazzo della Moneda con il Presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric.

Mattarella a Santiago, visita ufficiale in Cile

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Santiago, prima tappa della visita ufficiale in Cile e, da giovedì, in Paraguay. Accompagnato dalla figlia Laura, il presidente è stato accolto all’aeroporto di Santiago dal ministro degli Esteri Alberto van Klaveren, dal capo del cerimoniale diplomatico Manahi Pakarati e dall’ambasciatrice italiana, Valeria Biagiotti. Fra gli appuntamenti della giornata di martedì, gli incontri con una rappresentanza della comunità italiana in Cile e con il presidente cileno, Gabriel Boric.

Il programma di oggi

Oggi, martedì 4 luglio, il Presidente Mattarella incontra, allo Stadio italiano di Santiago, una rappresentanza della collettività italiana in Cile e, successivamente, visiterà la Stazione della Undicesima Compagnia italiana dei Vigili del Fuoco di Santiago e il Museo della Memoria e dei Diritti Umani.

Nel pomeriggio, deporrà una corona al Monumento a Bernardo O’Higgins. Il Capo dello Stato sarà ricevuto, quindi, al palazzo della Moneda, dal Presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric. Al termine dei colloqui, i due Presidenti rilasceranno dichiarazioni alla stampa.

