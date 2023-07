Mattarella ha ricevuto il presidente della Tunisia Saied

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Tunisina, S.E. Kaïs Saïed. E’ il secondo incontro di Saied in Quirinale, dopo quello del giugno 2021. Mattarella era stato in visita ufficiale in Tunisia nel 2015.

Mattarella ha ricevuto il presidente della Repubblica tunisina

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Tunisina, S.E. Kaïs Saïed. Era presente il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale.

Fonte: Ansa