Mattarella: “Le risorse destinate alla ricerca sono sotto gli standard”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione dei “giorni della ricerca”, ha sottolineato che, le risorse globalmente destinate alla ricerca scientifica, sono limitate rispetto agli standard che dovrebbero essere raggiunti.

Le parole del Capo dello Stato

“Purtroppo, sappiamo che le nostre risorse globalmente destinate alla ricerca scientifica sono limitate rispetto agli standard che dovremmo raggiungere. Constatiamo anche che tanti giovani vanno all’estero e vi restano non perché non vorrebbero lavorare in Italia, ma perché da noi talune condizioni – economiche e professionali – sono poco aperte, meno competitive”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione dei “giorni della ricerca”.

Fonte: Ansa