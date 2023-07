Mattarella è arrivato ad Asuncion: al via la visita in Paraguay

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Asuncion per la sua visita ufficiale in Paraguay, la prima di un capo di Stato italiano nel Paese sudamericano.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà in Visita ufficiale nella Repubblica del Paraguay fino all’8 luglio. Il 7 luglio, il Presidente Mattarella, dopo aver deposto una corona al Pantheon Nazionale degli Eroi di Asunción, incontrerà, al palazzo Presidenziale, il Presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Al termine dei colloqui, sono previste dichiarazioni alla stampa e una colazione offerta in onore del Capo dello Stato italiano. Mattarella visiterà quindi la Scuola italiana di Asunción, accompagnato da una rappresentanza della Società Dante Alighieri.

Nel pomeriggio avrà un colloquio con il Presidente eletto della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña e, successivamente, incontrerà i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati al Palazzo Legislativo. Sempre il 7 luglio pomeriggio, il Presidente Mattarella visiterà il Centro Culturale “El Cabildo” e il Museo del Barro. Sabato 8 luglio, prima di far rientro a Roma, visiterà, accompagnato dal Presidente della Repubblica del Paraguay, la Diga Idroelettrica di Itaipu a Ciudad del Este.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Asuncion [alle 2:48 di notte, ndr] per la sua visita ufficiale in Paraguay, la prima di un capo di Stato italiano nel Paese sudamericano. Dopo la sistemazione in albergo, Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, si è spostato all’ambasciata italiana per una cena offerta dell’ambasciatore Marcello Fondi. Fra gli appuntamenti di venerdì 7 luglio gli incontri con il presidente uscente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benítez, e con quello eletto Santiago Peña, che entrerà in carica ad agosto.

