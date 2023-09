Libia, Curcio a Derna: “L’inondazione ha avuto un impatto devastante”

E’ salito ad almeno 11.300 morti il numero delle vittime della devastante inondazione che ha colpito la città costiera libica di Derna, dove è in visita il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio: “L’inondazione ha avuto un impatto devastante”. 10.100 persone che risultano disperse.

Libia: Oim, oltre 38.000 gli sfollati per le inondazioni

Oltre 38.640 persone sono state sfollate a causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito la Libia, ha informato oggi l’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. Almeno 30.000 persone, secondo l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni (Oim), sono state sfollate a Derna, 3.000 ad Al-Bayda, 2.595 ad Al-Marj, 2.195 a Bengasi, 350 a Soussa, 300 ad Almkheley, 200 a Wardeah e meno di 20 a Shahat. “Si presume che i morti siano oltre 5.000, con un totale di 3.922 decessi registrati negli ospedali, secondo fonti dell’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms)”, ha segnalato l’agenzia delle Nazioni Unite in una nota, aggiungendo che le squadre di soccorso continuano a cercare sopravvissuti. “Il ripristino di alcune strade, che precedentemente erano state bloccate, consente ora ad alcune persone colpite dalle inondazioni di lasciare le zone travolte dalla tempesta Daniel in cerca di sicurezza, riparo e beni di prima necessità”, ha aggiunto l’Oim.

Libia: sopralluogo Curcio a Derna, ‘un impatto devastante’

Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è in visita a Derna, la città libica devastata dall’alluvione. Durante il sopralluogo ha visitato le zone più colpite dal disastro, accompagnato tra le macerie della città e tra i resti di abitazioni e palazzi crollati. Curcio ha incontrato sia i volontari che i vigili del fuoco che stanno operando nella zona, facendo poi il punto della situazione all’interno delle strutture mobili installate in città. “È stato un impatto devastante – ha commentato -. Siamo qui per testimoniare l’importanza dell’evento e per ringraziare gli operatori del servizio nazionale di Protezione Civile che stanno lavorando sin dai primi momenti per alleviare le sofferenze di questo popolo”.

✔ 100 tende per 1000 persone

✔ 5000 coperte

✔ 30 bancali di materiale sanitario

✔ 8 pompe idrovore

✔ 2 elicotteri

✔ mezzi di movimento terra e soccorso

🇱🇾 🇮🇹 Partita da Brindisi Nave San Marco con gli aiuti italiani per la #Libia 👉 https://t.co/MML8BCh8YD#14settembre pic.twitter.com/LPs3I4uLtd — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 14, 2023

Nel corso della visita, Curcio ha ringraziato tutte le componenti e le strutture operative del sistema di protezione civile che stanno facendo uno sforzo importante per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione. “Il sistema ha dato il meglio di sé, siete stati apprezzati in maniera importante – ha detto il capo della Protezione Civile ai soccorritori italiani – Lo sforzo e il tanto lavoro che ci sono dietro alla vostra capacità di operare, da parte della Difesa, del Dipartimento e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del ministero degli Affari Esteri, ci consente di essere presenti qui nelle modalità giusta”.

Libia: i corpi delle vittime di Derna sulle spiagge di Tobruk

Scoperta macabra sulle spiagge di Tobruk, in Libia, dove si stanno arenando i corpi delle vittime delle inondazioni di Derna, a 140 chilometri di distanza, trascinate in mare dalla violenza delle acque. Lo hanno riferito testimoni alla Bbc. Nasir Almnsori, un ingegnere che vive nella città, ha raccontato che i cadaveri sono alla deriva nelle vicinanze, trasportati dalle correnti. Alcuni membri della famiglia di Almnsori sono morti a Derna.

Fonte: Ansa