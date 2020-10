Latina. Protestano i commercianti contro l’ordinanza di Zingaretti: ricorreranno al Tar

Italo Di Cocco, Presidente della Fipe Confcommercio Lazio Sud, ha detto che: “Pur consapevoli dell’emergenza sanitaria nella nostra provincia, sulla quale occorre molta attenzione e rispetto delle regole, affinché possa rendere meno impattante tale determinazione: le nostre aziende hanno da sempre rispettato le regole che imponevano le prenotazioni, l’uso dei dispositivi di sicurezza, la necessità di mantenere i nominativi dei clienti per un eventuale contact tracing, il divieto di serate danzanti agli eventi e sono d’accordo e disponibili ad adeguarsi alle nuove disposizioni che prevedono la chiusura anticipata dei locali alle 24, con obbligo di esposizione di un cartello che indica il numero massimo dei clienti ammessi”.

Ha, poi, aggiunto che: “Siamo molto perplessi, però, sulla decisione del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di limitare ad un numero massimo di 20 persone i partecipanti alle feste private soprattutto per quei locali di grosse dimensioni come saloni di 600 e 700 mq dove si possono rispettare le distanze anche di due o tre metri a persona. È a nostro avviso contraddittoria la norma che impone il limite massimo per le cerimonie a 20 persone ed invece consente ai locali che esercitano normalmente l’attività di ristorazione il limite a quattro persone per tavolino. Il settore ha già subito un duro colpo durante il lockdown, in cui i titolari delle attività sono stati costretti a pagare utenze e affitti nonostante la chiusura forzata. Bloccare ora nuovamente la possibilità di svolgere eventi già rimandati e per i quali sarebbero state rispettate tutte le necessarie misure di sicurezza è un ulteriore scossa che non possono permettersi”.

I proprietari dei Pub

Di Cocco, inoltre, ha precisato che i gestori dei pub hanno già annunciato di voler presentare ricorso contro l’ordinanza della Regione Lazio, “trovando ingiusto che loro debbano rispettare precisi orari di chiusura, mentre esercizi commerciali come supermercati, che vendono cibo e alcolici possano rimanere aperti ad orario continuato, aumentando gli assembramenti nelle piazze e il conseguente pericolo pubblico. Gli iscritti di Fipe Confcommercio Lazio Sud faranno di tutto nell’interlocuzione istituzionale affinché ci siano dei correttivi”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.