Carlo nascerà a ottobre. I genitori hanno scoperto che ha la sindrome di Down. E hanno deciso di portare avanti la gravidanza. “Sono contenta perché riapre una realtà importante. E qui mio figlio potrà certamente venire”, spiega la mamma, Mariuccia, incinta al sesto mese. Alla cerimonia di consegna delle chiavi con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Dopo 22 anni di attività, la “Locanda dei Girasoli”, allora in zona Tuscolana, aveva chiuso nel gennaio 2022. Anche a causa degli effetti del lockdown. Delle restrizioni imposte dal Covid. E dei guai economici che ne erano seguiti. Ora è pronto a ripartire. La realtà sarà gestita dal Consorzio Sociale “Sintesi”. Olus che dal 1999 offre lavoro a tanti ragazzi e ragazze con la sindrome di Down.

