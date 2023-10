Kiev: navi mercantili in viaggio verso i porti ucraini per caricare grano

Il portavoce della Marina di Kiev, Dmytro Pletenchuk, ha dichiarato che, delle navi mercantili, stanno per entrare nel corridoio marittimo del Mar Nero. Il precedente accordo sul grano, ora non più in vigore dopo il ritiro della Russia, consentiva all’Ucraina di esportare i cereali in sicurezza.

Le dichiarazioni della Marina ucraina

La Marina ucraina ha dichiarato che altre 12 navi sono pronte a entrare nel corridoio marittimo del Mar Nero in rotta verso i porti ucraini e che altre 10 navi sono pronte a partire dai porti del Paese. Lo ha detto il portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk mentre l’Ucraina sta cercando di sfidare il blocco russo sulle esportazioni di cereali attraverso il Mar Nero dopo che Mosca si è ritirata dall’accordo, a luglio, che aveva consentito a Kiev di esportare grano in sicurezza.

Fonte: Ansa