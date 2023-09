Kiev: “Colpito il quartier generale russo a Kherson”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 580. Kiev dice di aver colpito il quartier generale russo nel Kherson. Ancora bombe russe su Kherson e Odessa: 7 i feriti. Intanto, sono arrivati in Ucraina meno del 50% degli Abrams promessi dagli Usa.

Kiev, colpito quartier generale russo nel Kherson, 8 morti

Le forze ucraine hanno colpito con sistemi di razzi a lancio multiplo Himars il quartier generale russo nella regione di Kherson uccidendo 8 ufficiali e ferendone altri 7: lo ha reso noto una fonte del servizio di sicurezza ucraino, come riporta Ukrainska Pravda. La fonte ha condiviso un video dell’attacco, avvenuto durante una riunione alla quale erano presenti ufficiali del 24/o Reggimento fucilieri motorizzato e della 70/a Divisione fucilieri motorizzata. “La riunione è terminata prematuramente: 8 ufficiali hanno lo status di ‘200’, 7 di ‘300’”, ha detto la fonte riferendosi ai codici numerici usati per indicare morti e feriti.

Bombe russe su Kherson e Odessa: 7 feriti

Almeno cinque persone sono rimaste ferite in seguito a continui attacchi russi – nella notte e questa mattina – nella regione di Kherson: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Rbc-Ucraina. Altre due persone sono rimaste ferite durante un attacco delle forze russe contro l’infrastruttura portuale della regione di Odessa dopo quello della notte tra domenica e lunedì. Lo ha confermato il governatore della regione, Oleg Kiper.

Kiev: “Non useremo missili a lungo raggio per colpire la Russia”

Il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov ha dichiarato che Kiev non userà i missili a lungo raggio per colpire il territorio della Russia. Lo ha riferito in un’intervista al quotidiano spagnolo Abc. La scorsa settimana gli Stati Uniti avevano confermato che forniranno all’Ucraina missili a lungo raggio Atacms. Danilov ha sottolineato l’importanza di queste armi, ma ha anche aggiunto che queste “saranno utilizzate esclusivamente per proteggere il nostro territorio. Non le useremo sul territorio della Russia, abbiamo accordi con i nostri partner”.

Arrivati a Kiev meno del 50% degli Abrams promessi da Usa

In Ucraina sono arrivati poco meno della metà dei 31 Abrams M1 promessi dagli Stati Uniti a Kiev. Lo riporta il Washington Post citando un alto ufficiale militare ucraino rimasto anonimo. a gennaio il presidente degli Usa Joe Biden si era impegnato a inviare all’Ucraina 31 tank e funzionari militari statunitensi hanno affermato che le consegne saranno graduali ma che si aspettano che i carri armati promessi siano tutti in Ucraina nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva confermato ieri l’arrivo del primo lotto di Abrams di fabbricazione statunitense in Ucraina.

Kiev: “Aspettiamo risposta positiva da Ue a fine ottobre”

“Speriamo che la Commissione Ue prenda atto dei risultati che l’Ucraina ha raggiunto come candidato all’Unione Europea: ci aspettiamo una risposta positiva alla fine di ottobre. Ma starà ai membri dell’Ue l’iniziativa di aprire nuovi negoziati entro la fine dell’anno”. Lo ha detto Ivanna Klympush-Tsintsadze Presidente della Commissione Parlamentare per l’integrazione dell’Ucraina nell’Ue alla conferenza “L’Ucraina nell’Unione Europea: il momento di agire”, organizzata dalle Ambasciate di Polonia e di Ucraina a Roma.

