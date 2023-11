Occupazione record ad ottobre, inflazione in calo

In ottobre 2023 l’occupazione continua a crescere mentre l’inflazione a novembre prosegue il trend in discesa: sono i dati Istat sull’occupazione su base mensile e sulle stime economiche preliminari.

Istat, occupazione record ad ottobre, il tasso sale al 61,8%

In ottobre 2023 l’occupazione continua a crescere. Il numero degli occupati si attesta a 23 milioni 694 mila e registra, rispetto a ottobre 2022, un aumento di 455mila dipendenti permanenti e di 66mila autonomi; il numero dei dipendenti a termine risulta invece inferiore di 64mila unità. Lo comunica l’Istat. Su base mensile, il tasso di occupazione sale al 61,8%. Un livello così alto non si era mai registrato nelle serie storiche. Il tasso di disoccupazione totale sale invece al 7,8% (+0,1 punti rispetto al mese precedente), quello giovanile al 24,7% (+1,5 punti).

Inflazione ancora in calo, a novembre allo 0,8%

Inflazione ancora in calo a novembre: secondo le stime preliminari dell’Istat, scende allo 0,8%, valore che non si registrava da marzo 2021. Frena ma rimane ancora in crescita del 5,8% su base annua il carrello della spesa. Nello specifico, sulla base dei dati provvisori, a novembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,4% su base mensile e un aumento di 0,8% su base annua, da +1,7% del mese precedente.

L’ulteriore calo risente ancora del favorevole andamento dei prezzi dei Beni energetici, della dinamica di alcune tipologie di servizi e della nuova decelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei beni alimentari. Frena ancora il carrello della spesa a novembre: su base annua, i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona segnano +5,8% (da +6,1% del mese precedente) mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto passano da +5,6% a +4,8.

Fonte: Ansa