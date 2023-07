Israele e Spagna in semifinale

Il rammarico per l’assenza dell’Italia in questa fase finale dell’Europeo Under 21, continua a rimanere tanta, soprattutto alla luce di quanto offerto nelle prime due gare dei quarti. Gli Azzurri avrebbero potuto fare la loro figura e giocarsela. Ma sono tornati a casa anzitempo. Intanto avanzano in semifinale Israele (4-3 ai calci di rigore ai padroni di casa della Georgia) e la Spagna, vittoria per 2-1 contro la Svizzera. Gli israeliani affronteranno la vincente di Inghilterra-Portogallo, mentre gli iberici se la vedranno con la vincente di Francia-Ucraina, entrambe in programma domani.

Israele di rigore

Finisce il sogno della Georgia agli europei Under 21. La formazione di Ramaz Svanadze, cede ai calci di rigore a Israele che invece vola in semifinale dove affronterà la vincente di Portogallo-Inghilterra in programma domani allo stadio di Batumi. Partita godibile, in costante equilibrio anche se i padroni di casa georgiani che allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi hanno messo qualcosa in più ma senza monetizzare. I padroni di casa hanno provato a gestire il possesso palla, ma senza produrre chiare occasioni da gol, mentre Israele dal canto suo, è stato bravo a tenere botta rispondendo colpo su colpo. Così non sono bastati 120 minuti di gioco, tra regolari e supplementari, per decretare una vincente. Qualificazione alle semifinali affidata alla lotteria dei calci di rigore che ha premiato gli israeliani di Guy Luzon. A Tiblisi si è imposta trasformando i quattro tiri dal dischetto con Cohen, Gandelman, Khalaili e Gloukh, mentre i padroni di casa hanno timbrato il cartellino con Azanov, Davitashvili, Moistsrapishvili. Parata la terza conclusione di Gagua, mentre si è stampata sul palo la conclusione di Khvadagiani al quinto tentativo. E’ finita 4-3 per gli israeliani che volano in semifinale e sognano, ma intanto un risultato lo hanno già ottenuto, guadagnando la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici.

Spagna, supplementi di gloria

E’ la Spagna la seconda semifinalista di Euro Under 21. Battuta di misura la Svizzera (2-1). La Spagna fa la partita, rispetta il favore del pronostico, ma nonostante la pressione territoriale ha faticato oltre misura. Gli iberici di Santi Denia, sono andati al tiro soltanto dopo la mezz’ora con un tiro al volo di Miranda ribattuto da un difensore svizzero. Poi ghiottissima palla gol per Sergio Gomez che a tu per tu con il portiere elvetico Saipi, ha tentato uno scavetto, conclusione lenta che ha permesso ad un difensore svizzero di recuperare e salvare. Poi, al tramonto della prima frazione, altra palla gol per Sancet, conclusione dal limite che però non ha impensierito Saipi. Stessa musica nella ripresa con gli iberici a tenere in mano il boccino del gioco e poco dopo l’ora di gioco, gran palla di Ruiz lanciato nello spazio. Il numero nove iberico ha avuto il pregio di leggere bene l’azione, servendo a rimorchio Sergio Gomez che ha scartato il cioccolatino e ha infilato sul primo palo Saipi: 1-0 Spagna. Prova a scuotersi la Svizzera, ma senza graffiare con la difesa spagnola che regala poco o nulla. Poi ancora Sergio Gomez a chiamare all’intervento il portiere svizzero su calcio piazzato. Il veleno è sempre nella coda e in pieno recupero, arriva a sorpresa il pari svizzero con un micidiale controgioco che ha portato Amdouni a mettere alle spalle di Tenas e portare la gara ai supplementari. Troppo isolato l’acuto svizzero, tanto che la Spagna la riprende a dominare. Ruiz va vicino al vicino al vantaggio che arriva a stretto giro, grazie ad una rasoiata di Miranda che va a chiudere con un diagonale imprendibile sul secondo palo per il nuovo, meritato, vantaggio iberico. Insiste la Spagna per chiuderla ma non è fortunata, come la conclusione di Veiga che sfiora il montante alla destra di Saipi. Finisce qui. Vince la Spagna, con pieno merito e si prende la semifinale.