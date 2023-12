Israele: “Scoperto importante centro di comando di Hamas”

L'esercito israeliano ha individuato a Gaza il nucleo di una vasta rete sotterranea utilizzata da Hamas per spostare armi, militanti e rifornimenti in tutta la Striscia

Gaza: Israele, scoperto importante centro comando Hamas

L’esercito israeliano ha dichiarato ieri sera di aver scoperto un importante centro di comando di Hamas nel cuore della città di Gaza, infliggendo quello che ha descritto come un duro colpo al gruppo militante islamista. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il contrammiraglio Daniel Hagari, ha spiegato che l’esercito ha individuato il nucleo di una vasta rete sotterranea utilizzata da Hamas per spostare armi, militanti e rifornimenti in tutta la Striscia. “Tutti hanno utilizzato questa infrastruttura regolarmente, durante le emergenze e anche all’inizio della guerra il 7 ottobre”, ha detto Hagari specificando che tali tunnel si estendevano attraverso Gaza e fino ai principali ospedali. Il portavoce delle Idf ha anche indicato che Israele sta riducendo le sue operazioni nel nord della Striscia, spiegando che l’esercito si è spostato nell’ultima roccaforte rimasta di Hamas nella città di Gaza: il quartiere di Tufah.

Gaza: Onu, Israele ordinato evacuazione vasta area Khan Yunis

Israele ha ordinato ieri l’evacuazione di una vasta area di Khan Yunis, la più grande città nel sud della Striscia di Gaza, dove si sono rifugiati molti palestinesi sfollati a causa del conflitto contro Hamas. Lo rende noto L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha). Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ordinato “l’evacuazione immediata” di un’area “che copre circa il 20%” di Khan Yunis, rileva un rapporto pubblicato dall’Ocha. “L’entità degli sfollamenti risultanti dall’ordine di evacuazione non è chiara”, viene specificato. Secondo l’organizzazione Onu, l’area ospitava più di 111.000 abitanti prima dell’inizio dell’offensiva israeliana due mesi fa e ora conta circa 141.000 palestinesi rifugiatisi in 32 campi profughi. Lunedì l’esercito israeliano ha comunicato che stava intensificando le sue operazioni a Khan Yunis.

Fonte: Ansa