Israele: “L’operazione di terra a Gaza continua”. Colpito anche il sud del Libano

Prosegue la guerra in Medio Oriente. Almeno 20 persone sono morte nel bombardamento di una scuola nel nord di Gaza. Ieri Hamas aveva riferito di un attacco israeliano contro un convoglio di ambulanze nei pressi di un ospedale. Sale il numero dei soldati israeliani morti: almeno 23 dall’inizio delle operazioni di terra. Oltre 9mila i palestinesi uccisi, tra cui 3.826 minori. Resta alta inoltre la tensione tra Israele e gli Hezbollah libanesi con reciproci lanci di missili.

Israele: l’operazione di terra a Gaza continua

L’operazione di terra nella Striscia continua. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui “i soldati hanno ucciso decine di terroristi e distrutto infrastrutture di Hamas”. Nella giornata di ieri, ha spiegato il portavoce, “ci sono stati numerosi tentativi di attacchi ai soldati dai tunnel e dai compound militari nel nord della Striscia”. Nella notte, “in un raid mirato nel sud della Striscia, corpi corazzati e ingegneri hanno fatto la mappa di edifici e neutralizzato ordigni esplosivi. Nel corso dell’operazione, i soldati hanno affrontato una cellula terroristica” i cui componenti sono stati uccisi.

Israele colpisce in sud Libano dopo lanci da oltre confine

Resta alta la tensione tra Israele e gli Hezbollah libanesi. L’esercito israeliano sta colpendo nel sud del Libano, dopo aver identificato “una serie di lanci da oltre confine” verso le comunità israeliane. Poco prima erano state centrate “due cellule terroristiche nel sud del Libano” che – secondo il portavoce militare – stavano tentando di aprire il fuoco contro Israele con un missile anti tank. Colpita anche una postazione di Hezbollah.

La casa di Haniyeh colpita da un missile a Gaza

L’aviazione israeliana ha colpito oggi con un missile l’abitazione di Ismail Haniyeh, il capo dell’ufficio politico di Hamas, nel campo profughi Shati, a nord di Gaza City. Lo riferiscono fonti locali. Haniyeh si è trasferito nel Qatar nel 2019. Al momento non è noto se l’attacco abbia provocato vittime.

Fonti Usa: Hamas ha nascosto in ambulanze suoi miliziani

Una fonte Usa ha detto che “Hamas ha cercato di far uscire con le ambulanze i suoi combattenti da Gaza via Rafah, rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri”. Lo riportano i media israeliani ai quali la fonte ha riferito che “Hamas ha fornito all’Egitto e agli Usa una lista di persone ferite gravemente che volevano far evacuare insieme a centinaia di stranieri in attesa di uscire”. Usa ed Egitto hanno scoperto che “un terzo dei nomi erano combattenti, nessuno dei quali figurava tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati”.

Gaza, 20 morti nel bombardamento di una scuola

Almeno 20 persone sono morte nel bombardamento di una scuola nel nord di Gaza. Lo ha dichiarato il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas. Continua intanto a salire il bilancio dei morti a Gaza: secondo Hamas, che non distingue tra civili e miliziani, è arrivato a 9.227, di cui 3.826 minori e 2.405 donne, mentre sono oltre 32mila i feriti.

